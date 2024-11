Air fryer Walita está por R$ 288 hoje; veja por que modelo faz sucesso

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta da air fryer série 3000 Grill Edition, da Philips Walita, que promete ser silenciosa e também ajuda a economizar energia com o cozimento acelerado, sem precisar usar óleo. O produto está com desconto de 15%, custando R$ 288 hoje (7) na Amazon.

Segundo o fabricante, essa fritadeira possui quatro litros de capacidade e é fácil de limpar por ter peças removíveis. Confira mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Philips Walita sobre essa air fryer?

Possui tecnologia Rapid Air: o fundo da air fryer tem o formato de estrela, o que faz com que o ar quente alcance todas as partes do cesto, fritando o alimento por igual;

Promete 23% de economia de energia e mais rapidez no cozimento;

É silenciosa;

Tem 1400 W de potência;

Capacidade total de quatro litros, tendo 7 funções pré-definidas para cozinhar;

Possui timer e desligamento automático, além de peças removíveis para facilitar na limpeza;

Disponível em 110 v e 220 v, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, ela tem uma avaliação média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) entre os consumidores. Os pontos positivos destacados foram a eficiência, silêncio e cesto interno grande.

Estou muito satisfeita com a air fryer, ela é muito eficiente, rápida e as comidas dentro dela ficam excelentes. Não é barulhenta e é fácil de limpar. Estou muito feliz com a compra! Larissa

Ela é compacta, significantemente mais quieta do que os modelos que eu já tive. É fácil de lavar e mais potente. Uma boa compra para qualquer estudante procurando por refeições rápidas que requerem pouca atenção. Benjamin Dover

Gostei demais. A grade tem uma altura interessante do fundo, o que torna as frituras menos gordurosas. Adorei. Leila Latuf

Demorei para comprar uma air fryer e escolhi essa da Philips quando me decidi. O cesto interno não é muito grande, mas é perfeita para 2 pessoas. Bem silenciosa e fácil de usar. Adorei! Ana Maria Peixoto

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a proximidade entre o controle do timer e o da temperatura, além de problemas no aquecimento e na entrega do produto. Confira os comentários:

Realmente ela é um pouco mais eficiente e assa mais rápido que de outra marca que eu tinha, porém nem tudo são flores, e é necessário, sim, virar o alimento, ao contrário do anunciado, caso contrário, a parte virada para baixo fica muito mais mal passada em caso de bifes ou alimentos com espessuras um pouco grossas, e a grelha poderia ter uma espécie de puxador para sua remoção. Ericson Alexandrino de Almeida

Utilizei pouco a fritadeira e gostei muito do resultado. Mas, após mais ou menos 20 dias de uso, ela simplesmente não aquecia. Então seria bem importante verificar a Air fryer grill. Katia

Os botões do temporizador e da temperatura são pequenos e muito próximos. A marcação do temporizador é imprecisa e minúscula, marca de 2 em 2 graus (desnecessário ir até 60 minutos) e, por ser pintada, com o tempo, apagará. A air fryer, às vezes, para antes do temporizador apitar. A fritura/cozimento é ótima e rápida, pelo menos, e a grelha removível é prática. Só não devolvi pelo custo-benefício da devolução (reembalar, levar aos Correios e procurar outro modelo), mas quase o fiz. Maurício

*Com informações de texto publicado em 1 de outubro de 2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.