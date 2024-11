Ações europeias se recuperam com impulso de papéis de tecnologia

Por Shashwat Chauhan e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias recuperaram terreno e fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionadas por papéis de tecnologia e recursos básicos, enquanto o índice de referência do Reino Unido caiu depois que o Banco da Inglaterra cortou as taxas de juros, mas projetou uma inflação mais alta após o primeiro orçamento do novo governo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,7%, impulsionado por um avanço de 2,2% no setor de tecnologia, recuperando as perdas da sessão anterior. O setor automotivo também registrou alta de 2,2%, após uma queda de mais de 2% na quarta-feira.

O setor de recursos básicos contribuiu para os ganhos, subindo 3,9% em seu melhor dia em seis semanas, após uma recuperação nos preços dos metais básicos. [MET/L]

O índice de referência britânico foi o único entre os demais principais pares europeus que terminou no território negativo.

O Banco da Inglaterra disse que os planos do governo provavelmente acrescentarão quase 0,50 ponto percentual à inflação em seu pico dentro de apenas dois anos e farão com que leve mais um ano para retornar de forma sustentável à meta de 2% do banco central britânico.

Investidores agora mudarão seu foco para a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve, às 16:00 (de Brasília).

O STOXX 600 chegou a avançar 1,9% na sessão anterior, acompanhando uma alta em Wall Street depois que Donald Trump reconquistou a Presidência dos EUA, embora o índice tenha fechado em baixa, conforme investidores avaliaram a probabilidade de tarifas.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,32%, a 8.140,74 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,70%, a 19.362,52 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,76%, a 7.425,60 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,12%, a 33.981,23 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,65%, a 11.570,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,23%, a 6.348,78 pontos.