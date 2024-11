ABPA: exportação de carne de frango em outubro sobe 15,4% ante outubro de 2023

São Paulo, 7 - As exportações de carne de frango no mês de outubro totalizaram 463,5 mil toneladas, volume 15,4% maior em comparação com as 401,7 mil toneladas embarcadas em igual mês do ano passado. Os números fazem parte de levantamento mensal da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgado nesta quinta-feira. A receita cambial obtida no mês passado atingiu US$ 904,4 milhões, saldo 25% maior ante o total registrado em outubro de 2023, com US$ 831 milhões. A China foi o principal destino da carne de frango do Brasil em outubro, com 53,5 mil toneladas, volume 30,4% maior em relação ao ano anterior. Japão, com 39,9 mil toneladas (+19,2%), México, com 35 mil toneladas (+21,6%), Emirados Árabes Unidos, com 31 mil toneladas (-11,7%) e Filipinas, com 24,6 mil toneladas (73,9%) completam a relação dos maiores exportadores. "Houve notável crescimento em diversos mercados estratégicos, que são destinos de produtos com alto valor agregado. É o caso da China, do Japão e da União Europeia, com crescimento acima de dois dígitos no mês. Parte do expressivo crescimento da receita em outubro se deve a esse movimento de comércio. O mercado global também segue pressionado por questões relacionadas à influenza aviária", disse, em nota, o presidente da ABPA, Ricardo Santin.No levantamento por Estado, o Paraná continua como principal exportador, com 190 mil toneladas embarcadas em outubro (+14,3% em relação ao igual período do ano anterior), seguido por Santa Catarina, com 105,5 mil toneladas (+27,1%), Rio Grande do Sul, com 56 mil toneladas (-2,8%), São Paulo, com 28,7% (+13%) e Goiás, com 18,9 mil toneladas (+6%). Em 2024No acumulado de janeiro a outubro, as exportações de carne de frango totalizaram 4,38 milhões de toneladas, volume 2% maior que o total registrado nos dez primeiros meses de 2023, com 4,29 milhões de toneladas. A receita acumulada no período alcançou US$ 8,177 bilhões, saldo 1,5% menor em relação ao obtido no igual período do ano anterior, com US$ 8,301 bilhões.