Petrobras e dezenas de outras gigantes divulgam balanços ainda hoje

Após o fechamento do mercado, nesta quinta-feira (7), 36 empresas da Bolsa apresentam seus balanços do terceiro trimestre. Entre as mais importantes estão Petrobras (PETR3 e PETR4), Lojas Renner (LREN3), Magazine Luiza (MGLU3), Grupo Natura (NTCO3) e Assai (ASAI3).

Quais são as expectativas?

Para Petrobras, a projeção do mercado é de um lucro líquido de R$ 31,17 bilhões, o que reverteria o prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre deste ano. Esse número representaria uma alta de 17% frente o lucro de R$ 26,6 bilhões dos mesmos meses de 2023. As estimativas são da LSEG, provedora global de infraestrutura financeira e dados. Se confirmada essa expectativa, os investidores esperam que a petroleira distribua dividendos.

Em relação â Magazine Luiza, a expectativa é de um resultado bem ruim. O mercado espera lucro líquido de R$ 38 milhões, o que representaria queda de quase 90% na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme pesquisa da Bloomberg. A empresa sofre com os juros em alto patamar, o que aumenta sua dívida e também afasta os consumidores, já que mais da metade das vendas são feitas por financiamento.

A Genial Investimentos espera que as Lojas Renner mostrem um "sólido ritmo de crescimento de vendas". O segundo trimestre foi impactado por eventos climáticos. "Acreditamos que, com novos avanços na margem bruta de varejo e uma performance positiva na Realize (a operadora de cartões de crédito da empresa), o lucro operacional consolidado se destaque no trimestre, com alta de 46% em relação ao mesmo intervalo do ano passado", publicou a Genial.

Sobre a Natura, a XP fez estimativas apenas para os resultados operacionais da Natura&Co, desconsiderando a Avon. Isso porque a A Avon Products Inc. (API), subsidiária da Natura &Co, fez um pedido de proteção contra credores (Chapter 11), em agosto, nos Estados Unidos. A expectativa é que a empresa de cosméticos na América Latina tenha em crescimento de receita de 23% na comparação anual. Em relação à rentabilidade, a margem bruta deve permanecer estável, com 0,18% acima do total do trimestre anterior.

As vendas na comparação entre as mesmas lojas do Assaí devem ter alta de 3,2%, em relação ao segundo trimestre, estima a Genial. A receita bruta deve alcançar R$ 20,7 bilhões - 12% a mais na comparação ano a ano, e 6,32% maior que no trimestre anterior. O lucro ajustado pode chegar a R$ 1,37 bilhão, 13% acima que no mesmo período de 2023. O total seria 6,37% maior que o número do segundo trimestre.