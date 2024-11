Vini Jr. pede a jogadores do Real Madrid que ajudem afetados pelas inundações em Valência

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, pediu a seus companheiros de equipe que façam doações para ajudar os afetados pelas inundações em Valência, informou a imprensa espanhola na noite de terça-feira (5).

As graves inundações ocorridas na semana passada deixaram mais de 200 mortos no sudeste da Espanha, e o mundo do futebol se uniu aos gestos de solidariedade com os afetados.

Depois de o Real Madrid ter anunciado a doação de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual), a rádio Cadena SER informou na terça-feira que agora são os jogadores da equipe que querem enviar ajuda, embora não se saiba a quantia somada.

"Impulsionados por uma proposta de Vinícius, todos os jogadores madridistas concordaram em fazer doações a título particular para ajudar na medida do possível", noticiou a emissora.

A Cadena SER também informou que os jogadores não pretendiam tornar pública a doação porque entendem que, "em todo caso, o importante é o que se faz e não o que se diz que foi feito".

A notícia surgiu após a derrota do Real Madrid para o Milan por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

rsc/dam/cb/dd

© Agence France-Presse