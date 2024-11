Valdemar: Se Bolsonaro for preso, ele elege até um 'poste' para presidente

O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, disse que, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja preso devido a ações que responde na Justiça, será capaz de eleger até mesmo um "poste de dentro da cadeia". A declaração foi feita pelo político ao "UOL Entrevista", do Canal UOL, nesta quarta-feira (6).

Eu não acredito que o Bolsonaro seja preso. Se for preso, ele elege um poste de dentro da cadeia. Eles não vão fazer isso com ele. Não há motivos para isso. Bolsonaro não é uma pessoa normal, é diferente de todos nós. No comportamento e em todos os aspectos.

Se o Bolsonaro for preso, ele vai para 60% [do eleitorado]. Ele tem 40% [agora], vai para 60%. Se ele for preso, ele vai poder escolher [quem será o presidente, a partir da suposta popularidade]

Valdemar Costa Neto, em conversa com os jornalistas Carla Araújo e Josias de Souza

Costa Neto tem trabalhado nos bastidores de Brasília em busca da anistia de Bolsonaro, para que ele possa concorrer ao cargo de Presidência da República em 2026.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tirou os direitos políticos do ex-presidente devido à convocação de um encontro com embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas. O evento foi uma agenda oficial do governo, em julho de 2022, e foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Bolsonaro segue inelegível até 2030.

Sim, sim [apoio a atitude dele de levar a candidatura adiante]. Ele é o nosso candidato. Nós não podemos ter outra opção.

Valdemar Costa Neto

Valdemar: "Tarcísio não disputa eleição"

Durante a entrevista, o presidente do PL descartou a possibilidade de participação de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como candidato à Presidência da República.

Não, o Tarcísio jamais disputaria com o Bolsonaro. Bolsonaro é o candidato. Nós não temos ninguém no Brasil que tenha o prestígio pessoal do Bolsonaro. Ele tem 40% [do eleitorado]. O que precisamos é aumentar esse percentual, que esse percentual não ganha eleição. E essa é a grande dificuldade que tenho no partido. Presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Eleição de Trump e benefício a Bolsonaro

A eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos pode trazer benefício algum político ao ex-presidente brasileiro, considerou o presidente do PL.

[Benefício] Político, sim. [Já o benefício] Jurídico tenho dúvidas. Porque eles não vão mudar... Eu não acredito que o Supremo [Tribunal Federal] altere o procedimento jurídico. Não acredito nisso. [Então] Político, sim. E isso pode influenciar. Porque, se tiver uma influência forte, nós podemos amanhã, não hoje, aprovar uma anistia.

Valdemar Costa Neto ao ser questionado pelo colunista Josias de Souza, do UOL

Após perder as eleições de 2020, Trump voltou e foi eleito o novo presidente em disputa com a democrata Kamala Harris na madrugada de hoje. O republicano e Bolsonaro sempre foram aliados próximos, com trocas de gentilezas públicas. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, esteve inclusive presente na casa de Trump, acompanhando a apuração.

Nas redes sociais, Bolsonaro chamou Trump de "amigo" e disse que o resultado das eleições representa um "triunfo histórico". Ele escreveu que o republicano volta à Casa Branca para "restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade".

Assista ao "UOL Entrevista" com Valdemar Costa Neto na íntegra