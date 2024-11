Vai viajar para o exterior? Veja se é melhor comprar dólar agora ou esperar

O dólar turismo chegou aos R$ 6 na manhã desta quarta-feira (6), horas após o anúncio da vitória de Donal Trump como novo presidente dos Estados Unidos.

O alto valor da moeda americana impacta não apenas as importações e exportações do país, no caso do dólar comercial, mas também o turismo dos brasileiros, tanto para os Estados Unidos quanto para outros destinos onde o dólar é a moeda turística, como o Caribe.

Especialistas ouvidos pela reportagem respondem se quem tem viagem marcada para este ano ou o início do próximo deve comprar dólar agora, ou esperar mais um pouco.

Qual o melhor momento para comprar dólar?

Não existe um momento certo. Quem viaja para o exterior já deve estar acostumado a ouvir especialistas dizerem que o ideal é diversificar as datas de compra de moeda estrangeira. Isso porque a volatilidade do câmbio pode fazer com que, em um dia, a moeda esteja bem cara e, em outro, com um preço mais baixo.

Portanto, o melhor é comprar dólar aos poucos. "Tentar prever o momento ideal para a compra pode ser arriscado. Uma estratégia comum é a compra fracionada, adquirindo a moeda estrangeira em parcelas ao longo do tempo, o que pode diluir os riscos de variações abruptas na cotação", diz Hugo Garbe, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Mesmo assim, é bom esperar um pouco. "Caso você tenha uma viagem próxima e possa aguardar, é melhor esperar passar esses dias iniciais de intensa especulação no mercado de câmbio", comenta Carla Beni, economista e professora de MBAs da FGV.

Revise os gastos da viagem. Refaça o orçamento e evite endividar-se; essa é a dica do professor de finanças do Insper Ricardo Rocha. Antes de decidir comprar dólar neste momento, o ideal é rever os gastos da viagem. Caso ainda não tenha feito reserva de hotel ou comprado passeios, esses podem ser bons pontos para economizar.

Por que o dólar subiu tanto?

Dólar é influenciado por diversos fatores. A cotação da moeda americana no Brasil sofre influência não apenas de questões econômicas, mas também políticas. Recentemente, a expectativa de uma reforma estrutural na economia, a ser realizada pelo governo federal nos próximos dias, fez com que a moeda fechasse com um dos maiores valores desde agosto, R$ 5,70. Isso ocorre porque parte do mercado financeiro aguarda, ansiosamente, por medidas de austeridade e considera que o governo está demorando a implementá-las.

Eleição de Trump é uma das razões para essa alta. No entanto, o professor do Mackenzie comenta que eventos globais recentes também impactam a cotação da moeda americana no Brasil, entre eles a vitória do ex-presidente Donald Trump. "[O fato de o dólar turismo ter chegado a R$ 6 tem] um componente emocional associado à vitória do presidente Trump e ao que ele de fato fará em relação às barreiras alfandegárias". Trump prometeu, em campanha, reduzir impostos para os americanos e aumentar as tarifas sobre produtos importados.

Haverá agora um período longo de transição de governo, basicamente até março. É um período longo e até lá vai haver muita especulação sobre qual vai ser de fato a política econômica do novo governo Donald Trump, quem serão seus encarregados da área econômica e qual a política econômica que ele vai traçar.

Gilberto Braga, professor do curso de Economia e Finanças do Ibmec-RJ

Grande procura aumentou o dólar turismo. "Há um movimento de maior procura de dólar, especialmente por pessoas físicas. Assim, quem possui dólares em caixa para venda acaba oferecendo a um preço mais alto. Sendo assim, os valores ficam acima de R$ 6", explica Fabio Andrade, economista e professor do curso de Relações Internacionais da ESPM.