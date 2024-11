Trump vence no estado-chave da Geórgia, outro revés para Kamala

O republicano Donald Trump venceu a eleição no estado da Geórgia, um dos mais almejados na disputa pela Casa Branca, segundo as projeções dos canais NBC e CNN, o que representa um novo revés para a democrata Kamala Harris após a derrota na Carolina do Norte.

A Geórgia, que tem uma população afro-americana significativa, foi conquistada por Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. O estado representa 16 delegados para Donald Trump no colégio eleitoral.

