Solidariedade declara apoio a Motta e se soma a 14 partidos na campanha à sucessão de Lira

O partido Solidariedade anunciou, nesta quarta-feira, 6, apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para a presidência da Câmara dos Deputados. Com a adesão, o deputado já tem 15 partidos em sua campanha e contabiliza 385 votos, 128 a mais do que o necessário para vencer a eleição.

A bancada do Solidariedade tem cinco deputados: Aureo Ribeiro (RJ), Maria Arraes (PE), Paulinho da Força (SP), Weliton Prado (MG) e Zé Silva (MG). Motta se reuniu com representantes da legenda na casa de Paulinho da Força, nesta quarta, em Brasília. Mais cedo, Rede e PRD também aderiram à candidatura do parlamentar.

Além dessas siglas, o deputado paraibano tem o apoio de PL, PT, MDB, PP, Podemos, PCdoB, PV, PDT, PSB, PSDB, Cidadania e o próprio Republicanos, seu partido.

Os líderes do PSD, Antonio Brito (BA), e do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), também lançaram candidaturas, mas seus partidos resolveram iniciar diálogo com Motta para apoiar o líder do Republicanos.

Em uma reunião na semana passada com integrantes de sua sigla, Elmar aceitou retirar sua candidatura depois que o partido negociar cargos na nova gestão da Câmara. O líder do PDT, Afonso Motta (RS), por sua vez, confirmou nesta segunda-feira, 5, que os pedetistas foram comunicados da desistência de Elmar, embora o líder do União tenha evitado fazer um anúncio público.

Brito, por sua vez, afirmou que o PSD negociará a manutenção da proporcionalidade do partido nos cargos da Câmara. Após essa articulação com Motta, a bancada fará uma nova reunião para deliberar se ele continuará ou não com a candidatura.