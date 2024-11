Sob Trump, Congresso unificado pode aprovar cortes de impostos e gastos nos EUA

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Republicanos de Donald Trump pareciam prontos nesta quarta-feira para possivelmente ganhar o controle de ambas as Casas do Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, o que lhes dará amplos poderes, pela primeira vez em oito anos, para aprovar uma ampla agenda de cortes de impostos e gastos, desregulamentação de energia e controles de segurança nas fronteiras.

Mas isso também os forçará a enfrentar o dilema de seguir um plano de política de Trump que pode prejudicar a meta há muito proclamada pelo partido de controlar a dívida de 35 trilhões de dólares do governo.

Republicanos garantiram uma maioria de 52 a 48 no Senado dos EUA e estavam encaminhados para ampliar sua estreita maioria na Câmara dos Deputados, embora 51 das 435 disputas da Câmara dos Deputados ainda não tenham sido definidas.

A expectativa é que as primeiras prioridades incluam a extensão dos cortes de impostos de Trump em 2017, o financiamento do muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México, o corte de fundos não gastos alocados pelos democratas, a eliminação do Departamento de Educação e a redução dos poderes de agências como a Agência de Proteção Financeira do Consumidor, segundo parlamentares e assessores republicanos.

As propostas de corte de impostos que Trump fez na campanha -- desde a extensão dos cortes de impostos de 2017 até a abolição de impostos sobre gorjetas, horas extras e benefícios da Previdência Social -- poderiam acrescentar 7,5 trilhões de dólares à dívida do país na próxima década, de acordo com o apartidário Comitê para um Orçamento Federal Responsável.

O déficit federal aumentou para 1,833 trilhão de dólares no ano fiscal de 2024, enquanto os juros da dívida ultrapassaram 1 trilhão de dólares pela primeira vez.

"Estamos prontos para começar a trabalhar para o povo americano", disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, em uma publicação nas redes sociais no início da manhã.

Trump provou repetidamente ser capaz de conduzir a agenda do partido durante seus quatro anos fora do poder -- notadamente ao dizer a parlamentares que eliminassem um projeto de lei bipartidário sobre imigração no início deste ano. Quando retornar ao Salão Oval, sua influência dentro da bancada será ainda mais forte.

O vice-líder da maioria republicana na Câmara, Steve Scalise, disse à Reuters que os parlamentares vêm trabalhando com Trump há meses para garantir que possam começar com "uma agenda realmente agressiva, ousada e conservadora nos primeiros 100 dias".

Segundo ele, o objetivo é recriar o crescimento econômico experimentado no início do primeiro mandato de Trump, antes de a pandemia da Covid-19 ocorrer em 2020 e levar a economia a um declínio acentuado.

Os republicanos apontam para os ganhos dinâmicos nas receitas de impostos federais desde 2017 como prova de que os cortes de impostos de Trump aumentaram as receitas e dizem que sua agenda atual trará mais do mesmo.

"A história tem mostrado que, quando você reduz a carga tributária geral sobre as famílias, não apenas seus contracheques aumentam, mas a quantidade de dinheiro que entra no governo federal realmente aumenta", disse Scalise.

"Desde que você esteja controlando os gastos, esse crescimento econômico vai gerar mais dinheiro para ajudar a reduzir o déficit."

Mas o aumento de receita que eles citam é em receitas nominais impulsionadas pela inflação e por uma economia em expansão. Isso se transforma em um declínio quando o tamanho da economia é levado em conta.

"Os cortes de impostos de Trump realmente reduziram a receita tributária, e o que os republicanos estão apontando como um crescimento fenomenal nas receitas tributárias não existe de fato", disse Marc Goldwein, diretor sênior de políticas do CRFB.

OBSTÁCULOS LEGISLATIVOS

Nos últimos dois anos, os membros da maioria indisciplinada e estreita dos republicanos da Câmara têm atrapalhado seu próprio caminho, votando contra projetos de lei apoiados por seus líderes e deixando-os dependentes do apoio de democratas para aprovar projetos de lei obrigatórios.

Mesmo uma maioria republicana mais disciplinada enfrentará barreiras, incluindo a regra do Senado conhecida como obstrução, que exige que 60 de seus 100 membros concordem em aprovar a maioria das leis, limite que o novo Senado não conseguirá ultrapassar apenas com os votos republicanos.

Uma solução alternativa, conhecida como "reconciliação orçamentária", permite que o Senado aprove questões relacionadas ao orçamento com uma maioria simples. Os republicanos usaram isso nos dois primeiros anos do primeiro mandato de Trump, assim como os democratas nos dois primeiros anos do mandato do presidente norte-americano, Joe Biden, quando tinham o controle do Congresso.

Mas a reconciliação orçamentária é um poder limitado. As medidas aprovadas com essa manobra devem estar vinculadas, pelo menos de forma plausível, a receitas e despesas.

Se a regra de obstrução de 60 votos bloquear uma prioridade de Trump no próximo ano, ele poderá pedir aos líderes do Senado que a eliminem, como ele repetidamente os pressionou a fazer no início de seu primeiro mandato, e como alguns democratas pediram no início do mandato de Biden.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, manteve a obstrução contra as repetidas exigências de Trump para eliminá-la durante o primeiro mandato do presidente eleito.

McConnell agora deixará o cargo de líder. Embora os dois principais candidatos para substituí-lo -- John Thune e John Cornyn -- tenham afirmado que a regra permanecerá, eles e outros que poderiam tentar o cargo ainda não enfrentaram a pressão direta de Trump.

E McConnell previu nesta quarta-feira que a obstrução permanecerá.

"Acho que a obstrução é muito segura", disse o republicano de Kentucky a jornalistas.

(Reportagem de David Morgan)