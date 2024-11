Setor empresarial da zona do euro atinge estabilidade em outubro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial zona do euro manteve-se estável no mês passado, com uma pequena melhora em relação ao declínio de setembro, sustentada por uma expansão no setor de serviços que compensou a retração contínua no setor industrial.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto do HCOB para a união monetária, compilado pela S&P Global e considerado um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 50,0 em outubro, em comparação com os 49,6 de setembro.

A marca de 50 separa crescimento de contração. A leitura ficou acima da preliminar de 49,7.

O PMI que abrange o setor de serviços subiu de 51,4 para 51,6 no mês passado, acima da preliminar de 51,2.

"'Crescimento' e 'estabilidade' não são as primeiras palavras que se associam à atual situação econômica da zona do euro", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Mas é exatamente isso que o setor de serviços tem proporcionado, com crescimento estável desde o início do ano. A modesta expansão do setor de serviços tem sido crucial para manter a união monetária fora da recessão."

A economia da zona do euro deve ter crescido 0,2% neste trimestre, de acordo com uma pesquisa recente da Reuters.

A demanda por serviços diminuiu no mês passado, com o índice de novos negócios para o bloco caindo de 49,7 para 49,2, mas de la Rubia disse que isso pode ser temporário.

"Estamos confiantes de que os provedores de serviços continuarão a aumentar sua atividade, já que a inflação mais baixa e os salários mais altos significam um consumo privado mais elevado, o que sustenta a demanda por serviços", acrescentou ele.

"Portanto, também esperamos que os novos negócios se recuperem."

(Reportagem de Jonathan Cable)