Secex: exportação de açúcar em outubro sobe 29,8% em volume e 14,4% em receita

São Paulo, 06/11 - O Brasil exportou em outubro 3,729 milhões de toneladas de açúcares e melaços, 29,8% mais do que em igual mês de 2023, quando embarcou 2,874 milhões de toneladas. Já a receita foi 14,4% maior na comparação anual, subindo de US$ 1,542 bilhão para US$ 1,764 bilhão. O preço médio por tonelada do adoçante exportado recuou 11,8%, de US$ 536,50 para US$ 473,10. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foram divulgados nesta quarta-feira e consideram 22 dias úteis - em outubro de 2023 foram 21 dias úteis.Somando os dados divulgados hoje com os números consolidados do Agrostat, sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro, o País exportou 32,117 milhões de toneladas de açúcar de janeiro a outubro de 2024, alta de 34,65% ante as 23,853 milhões de toneladas de igual período de 2023. Na mesma base de comparação, a receita cresceu 33,52%, de US$ 11,744 bilhões para US$ 15,681 bilhões.