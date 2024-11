Sallve x Pink Cheeks: qual é o melhor protetor solar em bastão?

Para tornar a tarefa de passar protetor solar mais rápida e prática, além de ajudar a não esquecer de aplicar todos os dias, decidi começar a usar o produto em bastão. Eles são mais fáceis de aplicar, ocupam pouco espaço na bolsa e prometem não tomar muito tempo do nosso dia nessa tarefa.

Na procura pelo modelo ideal, testei dois produtos de marcas diferentes e gostei muito dos resultados. A seguir, listo o que aprovei, pontos de atenção e para quem eu recomendo cada um.

O que gostei

Prático. Muito fácil de aplicar, é só abrir e passar o produto, não precisa espalhar bem ou esperar secar. A praticidade também foi vista no tamanho, com 15g ele cabe em qualquer lugar, seja na mochila, necessaire ou no bolso da calça.

Econômico. A sensação é que o produto vai acabar rapidamente, mas não. Como não precisa de muito para cobrir o rosto, ele parece que vai durar bastante.

Versátil. O formato retangular é ótimo porque ajuda a passar o produto em todos os cantos do rosto, inclusive entre os olhos e o nariz, uma região que costuma ser mais complicada de acessar.

Cheiro. Bem suave e me agradou bastante—lembra um pouco o de uma manteiga de cacau.

Preço. Apesar de ser um pouco mais caro do que protetores solares normais, este ainda apresenta um valor mais barato em relação a seus concorrentes.

Resistente a água. Depois de duas horas de uso, resolvi jogar água para testar a resistência— e ele ficou no meu rosto, firme e forte.

Pontos de atenção

Reposição. Por ser um produto muito popular no momento, o estoque deste protetor está acabando mais rápido do que a marca está conseguindo repor. Se você se interessou, fique de olho para garantir logo.

Sensação. Após mais de quatro horas de uso, resolvi replicar o produto porque já não o estava sentindo tanto na pele, e aí meu rosto acabou ficando um pouco oleoso nesse processo.

Quem vai gostar desse produto?

Se você prefere usar produtos em bastão que tenham cheiro mais suave e sem gastar tanto, o protetor da Sallve é a melhor indicação. Dá para passar no rosto inteiro sem esforço e sem gastar muito produto.

O que gostei

Função dois em um. Esse é o produto que você pode usar em qualquer ocasião e momento. Além de proteger o rosto contra os raios solares, ele ainda serve de base para deixar a pele mais uniforme.

Aplicação econômica. Não gastei muito do produto nas aplicações, e deu para cobrir o rosto todo.

Embalagem compacta. Essa é uma grande vantagem. É o tipo de produto que pode estar facilmente na sua bolsa de maquiagem ou no armário do banheiro sem ocupar muito espaço. Perfeito para levar na bolsa e reaplicar quando necessário.

Duração. Também por conta da cor e efeito de base, o protetor ficou bem fixo na minha pele por mais de seis horas. E quando testei a resistência com água, o produto continuou firme no rosto.

Pontos de atenção

Não tão prático. Diferente do produto da Sallve, por ser um protetor com cor, precisei ajustar o acabamento na pele com os dedos. E para retirar o produto tive que usar um lenço demaquilante para que ficasse limpo por completo.

Preço. Um pouco mais caro do que o concorrente, mas vale a pena para quem procura um produto dois em um.

Quem vai gostar desse produto?

Para quem procura um produto com cor, que dá esse efeito de base além de proteger a pele, o protetor da Pink Cheeks é uma boa opção para ter duas funcionalidades pelo preço de uma.

Conclusão

Para mim, que gosto de coisas mais práticas, o produto da Sallve acabou sendo o preferido. Mas como ele deixou minha pele um pouco oleosa na segunda aplicação, não o usaria mais de duas vezes no dia e nem indico para quem tem problemas com oleosidade.

O produto da Pink Cheeks eu indico para quem transpira muito enquanto caminha ou faz atividade ao livre, por ele ter uma durabilidade melhor. Além disso, é uma boa opção para quem gosta da pele mais uniforme no dia a dia, sem precisar investir em maquiagem.

