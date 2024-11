Sakamoto: Parte da direita não quer Bolsonaro candidato após decepção em 24

Não são só os partidos de esquerda que têm interesse que Jair Bolsonaro não participe das próximas eleições presidenciais. Uma parte da direita também não deseja que isso aconteça, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (6).

Isso tira poder do Valdemar, tira poder do Tarcísio, tira poder do Ronaldo Caiado, tira poder do Romeu Zema, tira poder do Ratinho Júnior, tira poder de um monte de gente que tá na fila do pão, que tá na fila pra ser o próximo ou que tem outros interesses nesse processo. Não é só a esquerda e o PT que não têm interesse que o Bolsonaro participe das eleições — e estou falando politicamente —. uma parte da direita também não tem.

Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6) após conquistar mais de 270 delegados no colégio eleitoral. Para Sakamoto, no entanto, a vitória não interfere em nada na questão brasileira da inelegibilidade de Jair Bolsonaro — rebatendo declaração dada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que falou durante o UOL Entrevista sobre uma suposta força de Bolsonaro a partir das eleições americana.

Interpretar a realidade brasileira com a lei americana não dá, são duas coisas diferentes. A lei brasileira é outra coisa. O Congresso Nacional pode tentar aprovar a amnistia? Pode! Só que aí tem uma segunda questão. Qual é a função do Bolsonaro para o político brasileiro? Ser puxador de votos. Ele foi puxador de votos de fato nesta eleição? Muita gente critica que não. Tanto é que no segundo turno, nas capitais em que ele foi apoiar, de fato, só um candidato que é bolsonarista raiz foi eleito.

Bolsonaro não conseguiu aprovar seus candidatos. Então, qual tipo de puxador de voto é esse? Pra que vou me arriscar junto à opinião pública, junto ao Supremo, pra botar outra pessoa de volta na cédula de votação, sendo que ele nem é puxador de voto? Então, o Bolsonaro pode ser muito mais útil, e apesar das declarações do Valdemar da Costa Neto, de que ele tem interesse, anistia e tudo mais, Bolsonaro pode ser muito mais útil como uma pessoa que simplesmente fique participando, tirando foto, indo em carreata, essas coisas, do que uma pessoa que tenha poder para disputar.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Assista na íntegra ao UOL News 2ª edição

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.