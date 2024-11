Apoiador de Trump que se chamou de 'nazista negro' perde governo da Carolina do Norte

O candidato democrata Josh Stein ganhou nesta terça-feira (5) a corrida pelo governo do estado da Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos, derrotando o criticado vice-governador Mark Robinson, que, segundo uma reportagem, chamou a si mesmo de "nazista negro".

Os líderes do partido republicano haviam pressionado Robinson em setembro para que abandonasse sua candidatura, em meio a temores de que ela poderia prejudicar o candidato presidencial Donald Trump no estado.

Contudo, Robinson se negou e insistiu em que a notícia da CNN sobre seu comportamento do passado era um emaranhado de "mentiras imorais dos tabloides".

A CNN informou que Robinson esteve ativo por mais de uma década em um fórum pornográfico on-line chamado "Nude Africa" (África nua), onde chamou a si mesmo de "pervertido" e "nazista negro", além de fazer comentários obscenos e sexualmente explícitos.

Robinson, que é negro, também atacou o histórico líder dos direitos civis Martin Luther King Jr., e o chamou de "bastardo comunista", segundo a CNN.

Stein, atual procurador-geral do estado, tinha uma vantagem de cerca de 14 pontos percentuais quando os meios de comunicação americanos projetaram sua vitória na noite desta terça-feira.

"Escolhemos a esperança sobre o ódio, a competência sobre o caos, a decência sobre a divisão. Isso é o que somos como habitantes da Carolina do Norte", disse Stein no lugar onde acompanhou os resultados.

Robinson, por sua vez, disse a seus partidários: "Ao que parece, não era para ser."

A corrida presidencial na Carolina do Norte segue em disputa na noite desta terça. Trump tem apenas três pontos percentuais de vantagem sobre sua rival democrata Kamala Harris, com 55% das urnas apuradas.