RAR faz primeira exportação de queijo tipo grana padano para os EUA

São Paulo, 6 - A RAR marcou sua entrada no mercado dos Estados Unidos com a primeira exportação de seu queijo tipo grana padano, o Gran Formaggio, produzido em Vacaria (RS). Foram enviados 700 quilos do produto para Miami, o passo inicial de uma estratégia de entrada no mercado norte-americano."Acreditamos que os Estados Unidos têm potencial para este mercado, inclusive levando em consideração o número de brasileiros estabelecidos na região. Este foi o primeiro embarque para validarmos a aceitação do produto. Nossa estratégia é expandir para outros Estados e para isso estamos estudando o mercado e buscando outras oportunidades", disse o presidente executivo da RAR, Sergio Martins Barbosa.Barbosa destacou que o Gran Formaggio é o único queijo tipo grana padano produzido fora da Itália a entrar no mercado dos Estados Unidos."Estamos entrando no maior mercado do mundo. Este movimento contempla nosso plano de expansão que está diretamente ligado à abertura de novos mercados", afirmou Barbosa.A empresa já atua com exportações para o Uruguai, Paraguai e Chile, com planos de ampliar o alcance nos Estados Unidos. Em 2024, a RAR já exportou 2,5 toneladas do seu queijo tipo grana padano. "Explorar novos mercados faz parte da nossa visão de crescimento sustentável", acrescentou o presidente executivo.