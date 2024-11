Professoras acertam tema da redação do Enem e alunos comemoram: 'Me salvou'

As professoras Laura Macêdo, 25, Débora Rocha, 27, e Júlia Sahium, 33, de Goiânia, acertaram o tema da prova de redação do Enem deste ano.

O que aconteceu

O tema da redação do Enem foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Porém, no início de setembro, Débora e Júlia, professoras de redação e idealizadoras do projeto Sintagma Redações, lecionaram uma aula convidando Laura, que é historiadora, e abordaram o tema "Narrativas afrodiaspóricas na arte contemporânea: representatividade afro-brasileira".

Nossa premissa básica é discutir problemas sociais, induzindo reflexões que estão muito distantes da realidade dos nossos alunos. Falar de herança africana é reconhecer a contribuição dessa cultura na construção da nossa identidade nacional. Débora Rocha, 27, e Júlia Sahium, 33, em entrevista ao UOL

Partindo do princípio da colonialidade, falamos em uma aula que apresentava como repertório artistas contemporâneos como Dalton Paula, Rosana Paulino e Moisés Patrício. O tema foi escolhido a partir das movimentações no cenário artístico internacional, advindo da Bienal de São Paulo e da Bienal de Veneza, que colocaram as discussões afrodiaspóricas em evidência. Laura Macêdo, 25.

Segundo as professoras, o objetivo das aulas de redação é promover a discussão, troca de ideias e aprendizado, de modo que os estudantes aprendam a se posicionar como por meio do texto ou da fala.

A importância do tema

Laura ressaltou que o tema escolhido para a prova do Enem 2024 é "sensível em uma sociedade estruturalmente racista. "A discussão é um tema pertinente para a sociedade".

Na arte contemporânea, artistas da cultura afro-brasileira retomam seus lugares por direito ao produzirem obras que falam sobre as heranças africanas na construção da identidade nacional do Brasil. Laura.

As professoras Júlia Sahium, Laura Macêdo e Débora Rocha com seus alunos Imagem: Arquivo Pessoal/Laura Macêdo

A manutenção da permanência da cultura afro-brasileira é um dos principais pontos da construção da nossa cultura social e, com isso, se torna extremamente importante discutir assuntos que estejam relacionados às questões sociais do Brasil. Laura.

Expectativa sobre o resultado dos alunos

Depois da prova, alguns alunos compartilharam mensagens de agradecimento às professoras. "A aula me salvou, literalmente", disse uma menina. "Quando olhei o tema, só veio a sua aula na minha cabeça. Usei todo o repertório que aprendi com vocês", enviou outra. "Sou grata por ter falado sobre isso nas aulas", comentou outra estudante.

Alguns, inclusive, afirmaram usar o mesmo repertório apresentado na aula. Ficamos extremamente felizes por ser uma temática trabalhada por nós três ao longo do ano. A sensação foi de um trabalho bem feito e missão cumprida. Laura.