Principais bolsas da Europa sobem após aparente vitória de Trump, com ações de defesa em destaque

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/11/2024 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, com destaque para ações de defesa, após a aparente vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,28%, a 516,04 pontos. Apenas o subíndice do setor aeroespacial e de defesa subia 2,4%.

Projeção da emissora Fox News indica que Trump derrotou a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, na disputa pela Casa Branca, mas outros grupos de mídia ainda não declararam vitória do republicano.

Investidores na Europa também repercutem balanços de grandes bancos da região. Após resultados trimestrais divulgados nas últimas horas, o francês Crédit Agricole tombava 5% em Paris, o alemão Commerzbank recuava 2% em Frankfurt e o italiano UniCredit cedia 0,50 em Milão, revertendo ganhos de mais cedo.

Por outro lado, a Novo Nordisk saltava 8,3% em Copenhague, após a companhia farmacêutica dinamarquesa mostrar bom desempenho no terceiro trimestre em meio a fortes vendas de sua medicação para emagrecimento Wegovy.

No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro de outubro sofreu leve revisão para cima, a 51,6, e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) do bloco teve queda anual de 3,4% em setembro, como previsto.

Às 7h13 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,35%, a de Paris avançava 1,41%, a de Frankfurt ganhava 0,89% e a de Milão tinha alta de 0,66%. Por outro lado, as de Lisboa e Madri caíam 1,84% e 1,47%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires