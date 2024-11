ANCARA (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, parabenizou nesta quarta-feira seu "amigo" Donald Trump por ter vencido a eleição presidencial dos EUA após "uma grande batalha".

"Acredito que... mais esforços serão feitos para um mundo mais justo nesta nova era que começou com a eleição do povo americano", disse Erdogan em um post no X, acrescentando que espera que as guerras regionais cheguem ao fim.