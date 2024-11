Papa homenageia vítimas de Valência com rosa em padroeira local

VATICANO, 6 NOV (ANSA) - O papa Francisco dedicou a abertura da audiência geral desta quarta-feira (6) na Praça São Pedro, no Vaticano, às vítimas das enchentes em Valência, na Espanha.

"Valência sofre tanto", declarou o pontífice, que homenageou a região com uma rosa branca na estátua da Virgem dos Desamparados, padroeira da cidade e que "cuida dos pobres".

De acordo com Francisco, a imagem da santa foi dada a ele por "fiéis valencianos". "Rezemos por Valência e por outras áreas da Espanha que estão sofrendo com as inundações", pediu o Papa.

A enchente histórica na Espanha já deixou ao menos 219 mortos, sendo que só na província de Valência são 214 vítimas.

As outras cinco pessoas morreram nos estados vizinhos de Castilla-La Mancha e Andaluzia. Além disso, dezenas de corpos seguem desaparecidos ou não puderam ser identificados. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.