Palestinos ficam desolados com vitória de Trump, seus líderes pedem paz

Por Nidal al-Mughrabi e Ali Sawafta e Hatem Khaled

CAIRO/CISJORDÂNIA/GAZA (Reuters) - Os palestinos, presos em uma guerra com Israel há mais de um ano, expressaram medo com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, enquanto os líderes do grupo militante Hamas e da Autoridade Palestina pediram que o novamente presidente eleito dos Estados Unidos atue pela paz.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, Abu Osama, que foi deslocado por bombardeios israelenses implacáveis, chamou a vitória eleitoral de Trump de uma "nova catástrofe na história do povo palestino".

"Apesar da destruição, morte e deslocamento que testemunhamos, o que está por vir será mais difícil, será politicamente devastador", disse Abu Osama à Reuters.

Mais de 43.300 palestinos foram mortos em mais de um ano de guerra em Gaza, segundo as autoridades de saúde do enclave, e grande parte do território foi devastada.

A guerra começou depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

Até o momento, os esforços dos Estados Unidos e dos mediadores árabes do Catar e do Egito não conseguiram organizar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o que acabaria com os combates e permitiria a libertação de reféns israelenses e estrangeiros em Gaza, bem como de palestinos presos por Israel.

O Hamas disse que a eleição nos EUA é uma questão para o povo norte-americano, mas pediu o fim do "apoio cego" dos Estados Unidos a Israel.

"Pedimos a Trump que aprenda com os erros de Biden", disse à Reuters Sami Abu Zuhri, integrante do Hamas.

Abu Zuhri disse que Trump seria testado em suas declarações de que pode parar a guerra poucas horas depois de tomar posse como presidente dos EUA, o que acontecerá em janeiro.

O governo do atual presidente dos EUA, Joe Biden, forneceu a Israel apoio diplomático inabalável e ajuda militar, mesmo com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, trabalhando em propostas de cessar-fogo. A política futura de Trump ainda não está clara, embora ele tenha apoiado Israel em seu mandato anterior como presidente.

APELAÇÕES DE ABBAS

Na Cisjordânia ocupada por Israel, o presidente palestino Mahmoud Abbas, um rival do Hamas, parabenizou Trump por sua eleição como presidente dos EUA. Ele disse que cooperaria com o novo governo para alcançar a paz regional.

"Permaneceremos firmes em nosso compromisso com a paz e estamos confiantes de que os Estados Unidos apoiarão, sob sua liderança, as legítimas aspirações do povo palestino", disse Abbas em um comunicado.

Alguns palestinos disseram que não viam muita diferença entre o ex-presidente e a atual vice-presidente e candidata derrotada Kamala Harris, mas o reconhecimento de Trump de Jerusalém como capital de Israel durante seu primeiro mandato mostrou que ele é mais tendencioso em relação a Israel.

"Nós, como árabes e palestinos, não seremos ingênuos o suficiente. Temos que lidar com ele como um inimigo. Temos que determinar quem é o inimigo. Eles são inimigos", disse Khaled Dasouso, proprietário de uma mercearia em Khan Younis.

Enquanto isso, alguns mantiveram alguma esperança.

"Acho que (Donald) Trump, se ganhar, o que ele está fazendo, prometeu ao povo muçulmano dos Estados Unidos parar a guerra em Gaza. Esperamos que isso aconteça", disse o engenheiro de Gaza, Mohammed Barghouthi.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi, no Cairo; Ali Sawafta, em Ramallah, e Hatem Khaled, em Gaza)