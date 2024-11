Nunes parabeniza Trump, e Tarcísio comemora: 'Vitória do conservadorismo'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comemoram nesta quarta-feira (6), pelas redes sociais, a vitória de Donald Trump nas eleições americanas.

O que aconteceu

Tarcísio de Freitas disse que a eleição do republicano representa "uma vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade". O governador repostou um vídeo de propaganda da campanha de Donald Trump. "Olhamos para os Estados Unidos com esperança ao ver o movimento conservador superar um dos seus obstáculos mais desafiadores", escreveu Tarcísio.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também parabenizou Trump pela vitória sobre a candidata democrata Kamala Harris. Pela rede X, o prefeito disse esperar que o "resultado crie um novo capítulo de avanços e cooperação para nossos países".

Nunes também felicitou o presidente eleito dos EUA pelo Instagram. O prefeito publicou uma foto de Trump ferido na orelha, feita logo depois do atentado sofrido pelo então candidato durante comício na Pensilvânia, em julho. "Que esta conquista inspire novos caminhos de crescimento e união para os EUA", escreveu.

Mesma imagem já havia sido utilizada por Tarcísio de Freitas, em outra postagem, na qual desejou "muito boa sorte" a Trump. "A eleição que se anunciava dura, acabou sendo relativamente folgada. O que esperar? Mais apreço pela liberdade, sobretudo de expressão, uma economia mais forte, com menos impostos, uma outra visão acerca da América Latina, uma postura diferente em relação às disputas comerciais, que podem virar oportunidades para nós, se bem lidas e aproveitadas. Muitos ensinamentos ficarão.", escreveu o governador.

O republicano Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos após conquistar mais de 270 delegados no colégio eleitoral. O número é uma projeção não oficial, mas historicamente aceita, feita por serviço elaborado por estatísticos a pedido de institutos e meios de comunicação. A vitória foi cravada às 7h32 (horário de Brasília), quando o republicano garantiu 276 delegados.