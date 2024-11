Novo Nordisk agrada com lucro e vendas do Wegovy

A Novo Nordisk superou expectativas de lucro e vendas de seu remédio para emagrecimento Wegovy no terceiro trimestre, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6, o que impulsiona as ações da companhia farmacêutica dinamarquesa.

A empresa teve lucro líquido de 27,3 bilhões de coroas dinamarquesas entre julho e setembro, 21% maior do que o de um ano antes e acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 26,79 bilhões de coroas.

As vendas do Wegovy somaram 17,3 bilhões de coroas no trimestre, com salto anual de 79% e superando consenso da Visible Alpha, de 15,76 bilhões de coroas.

Já as vendas totais subiram 21%, a 71,31 bilhões de coroas dinamarquesas, mas ficaram abaixo do consenso da FactSet, de 72,12 bilhões de coroas.

Na Bolsa de Copenhague, a ação da Novo Nordisk chegou a saltar 6,2% por volta das 8h45 (de Brasília). Em Nova York, o ADR da empresa chegou a avançar 3% às 9 horas (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires