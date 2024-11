Netanyahu festeja Trump por 'maior retorno da história'

TEL AVIV, 6 NOV (ANSA) - O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou nesta quarta-feira (6) a eleição do republicano Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

"Parabéns pelo maior retorno da história", exaltou o primeiro-ministro, que, segundo críticos, arrastou a guerra no Oriente Médio até as eleições americanas por apostar em um triunfo do magnata.

"Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. Essa é uma grande vitória!", escreveu Netanyahu no X.

Já o presidente de Israel, Isaac Herzog, definiu Trump como um "verdadeiro e caro amigo" do país judeu e um "campeão da paz e da cooperação na região". "Não vejo a hora de trabalhar com você para reforçar a ligação férrea entre nossos povos e construir um futuro de paz e segurança para o Oriente Médio", destacou.

Em seu primeiro mandato, o republicano transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, provocando revolta entre os palestinos, e aproximou Israel de países muçulmanos da região, como os Emirados Árabes Unidos.

O presidente democrata Joe Biden, por sua vez, mantém uma relação conturbada com Netanyahu e já proferiu ofensas contra o premiê israelense nos bastidores. (ANSA).

