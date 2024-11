Minério de ferro na China recua com mudança de foco para fundamentos fracos

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, com os investidores mudando seu foco para os fracos fundamentos da principal matéria-prima para a fabricação de aço, em detrimento das expectativas de mais estímulos na China, principal consumidor.

O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, encerrou as negociações diurnas em baixa de 0,76%, a 781,5 iuanes (109,05 dólares) a tonelada métrica.

"Alguns traders optaram por liquidar parte de suas posições compradas para garantir lucros após os aumentos registrados nos dias anteriores", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS).

As expectativas de mais estímulos durante a reunião do comitê permanente do Congresso Nacional do Povo da China fizeram com que os preços do minério subissem mais de 1% nas duas primeiras sessões desta semana.

Enquanto isso, o foco também estava no resultado da eleição presidencial dos EUA. Uma vitória de Donald Trump é vista pelo analista como estímulo a obras de infraestrutura nos Estados Unidos, ainda que leve a mais atritos comerciais no mercado de aço em todo o mundo.

