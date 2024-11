Mercados chineses caem com perspectiva de Presidência de Trump

Por Summer Zhen e Jiaxing Li

HONG KONG/SHANGAI (Reuters) - Os mercados de ações da China caíram nesta quarta-feira, já que a perspectiva de outra Presidência de Donald Trump e o controle republicano do Congresso dos Estados Unidos podem aumentar as tensões sobre comércio e tecnologia.

No momento em que os mercados chineses fecharam, Trump havia reivindicado a vitória sobre a democrata Kamala Harris na acirrada corrida presidencial dos EUA.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,09%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,5%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, que é mais indicativo do sentimento dos investidores estrangeiros, caiu 2,23%.

O Índice Hang Seng China Enterprises teve queda de 2,6%. As ações de tecnologia da China listadas em Hong Kong caíram amplamente, com a gigante do comércio eletrônico JD.com e a Alibaba caindo 4% cada.

A eleição presidencial dos EUA terá um impacto significativo sobre a economia e os mercados de capitais da China. Como parte de seu discurso para impulsionar a produção norte-americana, Trump prometeu aos eleitores que adotará tarifas de 60% ou mais sobre os produtos da China.

"No momento, os mercados estão se concentrando apenas na perspectiva de tarifas porque essa é a alavanca mais fácil de ser acionada diretamente por uma decreto presidencial, mas vimos entre 2016 e 2020 outras alavancas que podem ser acionadas para conter a China", disse Rong Ren Goh, gerente de portfólio da equipe de renda fixa da Eastspring Investments.

"Isso pode incluir sanções financeiras a entidades chinesas, maior restrição ao acesso chinês à tecnologia essencial para o desenvolvimento da IA ... a lista continua."

Assim, é provável que os investidores estrangeiros se posicionem de forma defensiva em relação a quaisquer ativos relacionados à China e, provavelmente, protejam seu risco cambial, disse ele.