Mercado Livre tem lucro abaixo do esperado no 3º tri com custos de crédito e logística

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre divulgou nesta quarta-feira avanço de 11% no lucro líquido do terceiro trimestre na comparação ano a ano, resultado abaixo do esperado pelo mercado, com custos de crédito e logística ofuscando uma expansão na receita.

O Mercado Livre registrou lucro líquido de 397 milhões de dólares nos três meses encerrados em setembro, contra expectativa média de analistas de lucro de 542 milhões de dólares, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

A empresa, operadora de um marketplace presente em cerca de 20 países, registrou receita líquida de 5,3 bilhões de dólares, resultado 35% superior a um ano antes, em linha com o esperado.

O volume de vendas (GMV) da companhia, que também é dona da fintech Mercado Pago, subiu 14% ano a ano, com as vendas em seu principal mercado, o Brasil, crescendo 34%, enquanto no México elas avançaram 27%.

O diretor financeiro do Mercado Livre, Martin de los Santos, disse à Reuters que a maior parte da pressão sobre o lucro no trimestre veio de investimentos da empresa para ampliar seu portfólio de cartões de crédito e logística de e-commerce.

"O que provavelmente aconteceu é que o mercado subestimou a quantidade de investimentos que estamos fazendo em cartão de crédito", disse o executivo à Reuters, após ser questionado sobre o lucro abaixo do esperado.

O resultado operacional do Mercado Livre, medido pelo lucro antes de juros e impostos (Ebit), chegou a 557 milhões de dólares no trimestre, declínio de quase 30% ano a ano e também abaixo das expectativas dos analistas de 783 milhões de dólares. A margem Ebit chegou a 10,8%, de 18,2% um ano antes.

O portfólio de crédito do Mercado Pago atingiu 6 bilhões de dólares no trimestre, alta de 77% ano a ano, seu ritmo mais rápido de crescimento desde o primeiro trimestre de 2022.

As ações do Mercado Livre, negociadas nos Estados Unidos, recuavam 9,2% no pós-mercado norte-americano, a 1.922 dólares cada, na sequência da divulgação do resultado.