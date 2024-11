Lula participa hoje de reunião com ministros sobre combate a mudanças climáticas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira, 6, às 15 horas (de Brasília), no Palácio do Planalto, de uma reunião com ministros e secretários-executivos. Estarão no encontro o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e os ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Fazenda, Fernando Haddad, dos Transportes, Renan Filho; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Também participam do encontro os secretários-executivos do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Rezende de Lacerda, e do Ministério das Cidades, Helder Melillo.

O encontro tratará de compromissos para combater as mudanças climáticas, as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, em inglês), em meio à expectativa pela 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29).

Lula também terá uma reunião, às 16h30, de divulgação dos dados Prodes sobre a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de assinatura do Pacto pelo Cerrado.