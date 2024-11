Líderes internacionais parabenizam Trump por vitória nas eleições nos EUA

Vários líderes internacionais parabenizaram Donald Trump nesta quarta-feira (6) por sua vitória nas eleições americanas, após uma disputa imprevisível contra a democrata Kamala Harris.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, felicitou Trump por seu "retorno histórico" à Casa Branca. Segundo ele, a vitória do magnata é "um novo começo para os Estados Unidos", e reafirma o compromisso com a daaliança entre Israel e Estados Unidos", declarou o premiê em um comunicado.

O grupo Hamas, contra quem Israel está em guerra há mais de um ano na Faixa de Gaza, declarou que sua posição dependerá "da política de Trump em relação aos palestinos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também afirmou que está disposto a trabalhar com o republicano "com respeito e ambição", respeitando as convicções de ambos. Após a confirmação da vitória do magnata nos Estados Unidos for confirmada, a Europa "deve tomar as rédeas do seu destino", disse a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, citando setores como defesa e a descarbonização.

Je viens d'échanger avec le chancelier @OlafScholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Macron também conversou no início desta quarta-feira com o chanceler alemão, Olaf Scholz, com quem concordou em "trabalhar por uma Europa mais unida, mais forte e mais soberana", escreveu na rede X.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também elogiou nesta quarta-feira a aliança entre a Itália e os Estados Unidos, parabenizando o "presidente eleito Donald Trump".

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni "sorelle", legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa... ? Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

"Em meu nome e em nome do governo italiano, os mais sinceros parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A Itália e os Estados Unidos são nações "irmãs" ligadas por uma aliança inabalável, valores comuns e amizade histórica. É um elo estratégico que estou convencida de que fortaleceremos ainda mais", escreveu ela.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirmou a importância da "parceria entre os povos" da Europa e dos Estados Unidos, reagindo pouco depois do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. "A UE espera continuar sua cooperação construtiva" com os Estados Unidos, disse Michel.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. ? Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, parabenizou Donald Trump e prometeu manter a Aliança unida. "Sua liderança será novamente um elemento-chave para manter nossa Aliança forte. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente pela progressão da paz", escreveu.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against... ? Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Já o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou a "impressionante vitória" de Trump, e disse esperar que sua presidência propicie uma "paz justa na Ucrânia".

A Holanda, Noruega, Dinamarca, Portugal e Espanha, Hungria, Áustria e outros países europeus também parabenizaram o magnata.

China defende coexistência pacífica

A China disse esperar uma "coexistência pacífica" com os Estados Unidos, com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação benéfica para todos", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também parabenizou seu "amigo Donald Trump". "Espero que a relação entre Turquia e os Estados Unidos se fortaleça e que as crises e guerras globais e regionais acabem, em particular a questão palestina e a guerra entre Rússia e Ucrânia", escreveu o presidente turco em uma mensagem na rede X.

Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assegurou que "a relação especial" entre os dois países "continuará prosperando".

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.



I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG ? Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

"Como nossos aliados mais próximos, estamos um ao lado do outro na defesa dos nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e empreendedorismo", afirmou o líder trabalhista em um comunicado.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também publicou uma mensagem no X. "Meus mais sinceros parabéns, meu amigo @realDonaldTrump, por sua vitória eleitoral histórica", escreveu Modi no X. "À medida que você dá continuidade aos sucessos do seu mandato anterior, espero renovar nossa colaboração", acrescentou.

"Vamos julgar Trump com base em suas ações", diz Peskov

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (6) que julgará a presidência de Donald Trump, com base em suas ações. "Vamos tirar as nossas conclusões com base nas palavras concretas e em atos concretos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele acrescentou que não está a par dos "planos do presidente (Vladimir Putin) para parabenizar Trump pela eleição", uma vez que os Estados Unidos "não são um país amigo".

Donald Trump reivindicou a vitória nesta quarta-feira (6) e prometeu "curar" os Estados Unidos, após a divulgação dos resultados que o deixam muito próximo de retornar à Casa Branca. "Fizemos história", proclamou ele aos seus eleitores em West Palm Beach, Flórida.

Com informações da AFP