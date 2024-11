Labriola garante que continuará no comando da TIM

ROMA, 6 NOV (ANSA) - O CEO do Grupo TIM, Pietro Labriola, assegurou nesta quarta-feira (6) que não pensa em deixar a maior empresa italiana de telecom.

"Não vou a lugar nenhum, estou feliz com o que faço, não vou embora", declarou o executivo na abertura do Fórum Nacional de Telecomunicações 2024, que acontece em Roma.

Labriola, que está no cargo desde 2022, após se destacar como CEO da TIM Brasil, foi reeleito em abril para um segundo mandato de três anos. Ao longo desse período, liderou o processo de desmembramento do grupo italiano, com a venda da infraestrutura de rede fixa para a gestora de investimentos americana KKR, que foi concluída em julho por 22 bilhões de euros (R$ 136,5 bilhões).

O objetivo da TIM era se desfazer desses ativos para reduzir o endividamento - estimado em 25,6 bilhões de euros no fim de 2023 - e se concentrar nos serviços, incluindo a lucrativa filial brasileira. (ANSA).

