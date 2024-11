Itália quer Brasil em conferência de paz para Ucrânia

ROMA, 6 NOV (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (6) que a eventual participação do Brasil em uma segunda conferência internacional sobre a paz na Ucrânia seria fundamental.

"Somos todos a favor da paz. Espero que possamos chegar a uma conferência de paz para a Ucrânia envolvendo a Rússia e a China, mas também Brasil e Índia, para o prenúncio de um resultado positivo", declarou Tajani, acrescentando que os Estados Unidos "certamente teriam papel de protagonismo".

A primeira conferência de paz sobre a Ucrânia foi realizada em junho passado, na Suíça, e contou com uma delegação brasileira, que, no entanto, não assinou a declaração final do encontro.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis participar pessoalmente porque a cúpula não havia convidado a Rússia, mas Kiev mostrou abertura para incluir Moscou em uma eventual segunda conferência. (ANSA).

