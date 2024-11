Ibovespa recua mais de 1% após vitória de Trump; Gerdau salta 6%

SÃO PAULO (Reuters) - O sinal negativo prevalecia na bolsa paulista nesta quarta-feira, em meio ao avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano após vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Uma bateria de resultados corporativos também ocupava as atenções, com Gerdau entre os destaques positivos, com alta de 6,2% após balanço e anúncio de dividendos, enquanto GPA perdia 4,69%, com desempenho trimestral também no radar.

Investidores permanecem na expectativa do pacote fiscal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que a rodada de reuniões com os ministros sobre as medidas está concluída. Investidores também aguardam a decisão de juros do Banco Central no final do dia.

Por volta de 10h30, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuava 1,1%, a 129.228,51 pontos.

Apesar da redução de incertezas com o desfecho eleitoral na maior economia do mundo, a visão de que as políticas de Trump são potencialmente inflacionárias elevava os rendimentos dos Treasuries, o que tende a minar ativos de mercados emergentes.

Em Nova York, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA alcançava 4,4452%, de 4,288% na véspera, mas o futuro do S&P 500 avançava mais de 2%.

De acordo com o gestor Oliver Blackbourn, da Janus Henderson, o movimento nos títulos do Tesouro dos EUA ocorre devido à evolução contínua das expectativas da taxa de juros e ao potencial de aumento da inflação.

Ele também destacou em comentário por email que o avanço nos futuros acionários norte-americanos não é surpreendente, dadas as indicações de que os republicanos tentarão manter os cortes de impostos existentes e fazer mais.

(Por Paula Arend Laier)