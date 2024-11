Ibovespa futuro recua após vitória de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto sinalizava uma abertura negativa da bolsa paulista nesta quarta-feira, após vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Às 09:40, o contrato que expira em 18 de dezembro recuava 1,27%, a 130.220 pontos.

Apesar da redução de incertezas com o desfecho eleitoral na maior economia do mundo, a visão de que as políticas de Trump são potencialmente inflacionárias elevava os rendimentos dos Treasuries, o que tende a minar ativos de mercados emergentes.

De acordo com o gestor Oliver Blackbourn, da Janus Henderson, o movimento nos títulos do Tesouro dos EUA ocorre devido à evolução contínua das expectativas da taxa de juros e ao potencial de aumento da inflação.

Ele também destacou em comentário por email que o avanço nos futuros acionários norte-americanos não é surpreendente, dadas as indicações de que os republicanos tentarão manter os cortes de impostos existentes e fazer mais.

O futuro do S&P 500 subia 2,15%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA avançava a 4,4551%.

Investidores do mercado brasileiro também repercutem uma bateria de resultados corporativos divulgados na véspera, enquanto aguardam decisão de política monetária do Banco Central após o fechamento dos negócios.

