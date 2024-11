Hezbollah lança 120 mísseis a partir do Líbano visando base militar ao sul de Tel Aviv

Cerca de 120 projéteis disparados na quarta-feira (6) pelo Hezbollah a partir do Líbano cruzaram a fronteira com o território israelense, anunciou o exército israelense, sem informar quantos caíram no país ou quantos foram interceptados. O movimento pró-iraniano alegou ter como alvo uma base militar próxima ao aeroporto Ben-Gurion, ao sul de Tel Aviv, onde o tráfego não foi afetado.

Às 16h horas locais, "cerca de 120 projéteis disparados pela organização terrorista Hezbollah cruzaram a fronteira do Líbano para Israel", disse o exército em um comunicado, enquanto um jornalista da AFP em Tel Aviv informou ter ouvido o som de interceptações de defesa aérea depois que as sirenes de alerta de mísseis dispararam mais tarde na cidade costeira.

O novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, declarou na quarta-feira que tinha milhares de combatentes prontos para enfrentar o exército israelense e advertiu que nenhum lugar em Israel estava a salvo dos mísseis e drones do movimento pró-iraniano.

Pouco depois da transmissão de um discurso pré-gravado de Naim Qassem, ataques israelenses tiveram como alvo os subúrbios do sul de Beirute, onde seu antecessor Hassan Nasrallah foi morto em um ataque em 27 de setembro.

"Temos dezenas de milhares de combatentes da resistência treinados que podem enfrentar e permanecer firmes" contra Israel, disse Qassem em um discurso que marcou os 40 dias desde o assassinato de Nasrallah.

O exército israelense vem realizando uma campanha de ataques intensos contra o Líbano desde 23 de setembro, tendo como alvo principalmente as fortalezas do Hezbollah, e lançou uma ofensiva terrestre em 30 de setembro.

O Hezbollah alega que seus homens estão repelindo as incursões israelenses nas áreas de fronteira e afirma lançar foguetes, mísseis e drones no território israelense diariamente.

"Israel gritará (de dor) sob os mísseis e drones, nenhuma parte da entidade israelense é inacessível aos nossos drones e mísseis", alertou o chefe do grupo, cujos vários líderes foram mortos por Israel.