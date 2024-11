Governo aciona PF após vídeo falso com imagem de Alckmin que promove golpe

O governo acionou a Polícia Federal (PF) e a Advocacia Geral da União (AGU) por um vídeo falso com uma imagem manipulada do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) que circula nas redes sociais. Em uma publicação nesta terça-feira, 5, o próprio vice-presidente alertou os usuários sobre a gravação com o objetivo de enganar e roubar dados pessoais.

"Peço atenção de vocês para um golpe que está circulando nas redes sociais. Trata-se de um vídeo falso, manipulado com minha imagem, orientando o usuário a inserir dados pessoais em um site para verificar se ele foi beneficiado com a devolução de valores por meio do Banco Central. Esse vídeo, repito, é falso", afirmou Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Alckmin também pediu cuidado às pessoas em relação às informações recebidas pela internet. "Prestem atenção se a postagem está num canal oficial do governo ou na minha própria conta oficial", disse.

Procuradas pelo Estadão, Secom, PF e AGU não haviam respondido aos pedidos de detalhes sobre o caso até a publicação deste texto. Para assistir ao vídeo com o aviso de Alckmin, clique aqui.