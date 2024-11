Fluxo cambial total em 2024, até 1º de novembro, é positivo em US$ 10,752 bi, diz BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 10,752 bilhões este ano, até a última sexta-feira, 1º de novembro, segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 55,645 bilhões, com aportes de US$ 488,046 bilhões e retiradas de US$ 543,690 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 66,396 bilhões em 2024, com importações de US$ 191,454 bilhões e exportações de US$ 257,850 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 29,041 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 63,665 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 165,144 bilhões em outras entradas.

Mensal

Conforme dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 3,094 bilhões em outubro. Em setembro, o fluxo foi negativo em US$ 3,983 bilhões.

O canal financeiro teve saída de US$ 3,565 bilhões, resultado de US$ 48,079 bilhões em compras e US$ 51,644 bilhões em vendas.

O saldo preliminar do comércio exterior é positivo em US$ 6,660 bilhões, com US$ 21,266 bilhões em importações e US$ 27,926 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,480 bilhões em ACC, US$ 7,666 bilhões em pagamento antecipado e US$ 17,780 bilhões em outras entradas.

Semanal

Segundo dados preliminares do Banco Central, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 3,744 bilhões na semana passada.

O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 753 milhões entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, com compras no valor de US$ 12,006 bilhões e vendas de US$ 11,253 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 2,991 bilhões, com US$ 4,685 bilhões em importações e US$ 7,676 bilhões em exportações.

Nas exportações, estão inclusos US$ 660 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,662 bilhão em PA e US$ 5,354 bilhões em outras entradas.