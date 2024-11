Filho de 4 anos de vítima da Operação Verão é morto em outra ação policial

Um menino de 4 anos morreu após ser atingido por um tiro na barriga, em meio a uma ação policial na noite desta terça-feira (5), em Santos, no litoral de SP. Ele era filho de Leonel Andrade, homem fotografado de muletas e sentado na calçada, um hora antes de ser morto na Operação Verão, há 9 meses. Além dele, um adolescente de 17 anos morreu e outro, de 15, foi baleado.

O que aconteceu

Criança brincava na rua no Morro do São Bento, em Santos, momentos antes dos disparos. O UOL teve acesso a um vídeo que mostra Ryan da Silva Andrade Santos, 4, se divertindo no local. "Volta pra mim, filho", escreveu a mãe, que autorizou a utilização das imagens do menino na reportagem. Ryan chegou a ser levado à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.

Polícia Civil disse ter aberto inquérito para apurar a origem do disparo. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que fará perícia nas armas apreendidas dos policiais militares envolvidos na ocorrência e no local onde a criança foi baleada.

A PM disse que fazia patrulhamento quando foi atacada por um grupo de dez suspeitos e revidou disparos. Um adolescente de 17 anos morreu e outro de 15 foi baleado na ação. Moradores contestam a versão da PM e negam o confronto.

Mãe de menino disse que tinha uma medida de proteção contra a PM após a morte do marido. Questionada, a SSP não se posicionou sobre o caso. Assim que houver manifestação, ela será incluída nesta reportagem.

Não teve confronto, os 'meninos' só fugiram [suspeitos de envolvimento com o tráfico ao perceber a aproximação policial]. A gente estava na rua, as crianças estavam brincando. Quando a polícia começou a atirar, a gente saiu correndo. Quando vi, tinha muito sangue no chão. E era do meu filho, que tinha sido baleado. Estou arrasada, eu perdi um pedaço de mim.

Beatriz da Silva Rosa, mãe de Ryan

Foto mostra Leonel Andrade Santos sentado ao lado das muletas minutos antes de ser morto pela PM na noite de 9 de fevereiro no Morro São Bento, em Santos Imagem: Reprodução

Como foi morte de pai de Ryan

O pai de Ryan foi fotografado uma hora antes de ser morto em uma ação policial em fevereiro deste ano em Santos. A família nega confronto, mas a PM sempre afirmou que Leonel Andrade Santos atirou contra os policiais.

Uma foto obtida pelo UOL mostra Leonel ao lado das muletas, às 20h03 de 9 de fevereiro. Além dele, Jefferson Ramos Miranda morreu na mesma ação, também atingido por disparos da PM.

Moradora fez registro para indicar local de uma entrega. O objetivo era auxiliar um motoboy a localizar onde ela morava e fazer uma entrega. "Eu estava na rua esperando um motoboy, e o Leonel acabou aparecendo. Minutos depois, aconteceram os tiros", diz a testemunha, que não se identificou.

Testemunhas ouvidas pelo UOL no local do crime contestaram a versão das forças de segurança, negando que os homens mortos estivessem armados. Ainda que tenham testemunhado a ação, os moradores que estavam próximos ao local dos disparos disseram que não foram procurados pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Resposta do governo de São Paulo ao assassinato de três policiais, a Operação Verão deixou um saldo de 56 mortes na Baixada Santista e divergências de versões. Sem imagens de câmeras nas fardas dos agentes, a ação foi encerrada no dia 1º de abril com uma lista de suspeitas de ilegalidades.