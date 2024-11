Fiat lança primeiros híbridos-flex no Brasil e mira 'revolução'

SÃO PAULO, 6 NOV (ANSA) - Por Renan Tanandone - A Fiat, marca italiana do grupo automotivo Stellantis, lançou nesta terça-feira (6) os primeiros modelos da nova plataforma Bio-Hybrid no Brasil, que combina motor flex com diferentes níveis de eletrificação.

Os modelos escolhidos foram o Fastback e o Pulse, que ganharam a motorização T200 Hybrid para "liderar uma transformação tecnológica e de mobilidade" na região. A nova tecnologia vai equipar as versões Audace e Impetus dos dois veículos, ambos produzidos no polo automotivo da Stellantis em Betim, Minas Gerais.

"É um carro que atende as exigências do mercado brasileiro.

Ele tem confiabilidade, acessibilidade e uma tecnologia desenvolvida para o país. A nossa expectativa é grande, estávamos esperando com muita emoção o momento de lançar o primeiro híbrido Fiat produzido no Brasil", afirmou o presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano, em entrevista à ANSA.

Enquanto os mercados europeu e americano estão de olho sobretudo nos carros elétricos, a Stellantis aposta nos híbridos-flex para descarbonizar a frota automotiva no Brasil, uma vez que a tecnologia "considera a realidade" do país, onde o uso do etanol, biocombustível mais limpo que a gasolina, é amplamente disseminado. "É uma tecnologia produzida pela engenharia brasileira para os consumidores brasileiros", disse.

A Fiat foi selecionada pela Stellantis para estrear a plataforma Bio-Hybrid em razão de seu vasto histórico de inovações acessíveis, que vai do primeiro automóvel a etanol produzido em série no mundo (1979) até o primeiro carro fabricado em série a rodar com quatro combustíveis (2006).

"O DNA de inovações acessíveis está presente na Fiat, que sempre revolucionou e democratizou tecnologias no Brasil. Por isso, nossos SUVs vão impulsionar mais uma revolução, desta vez intensificando nossos esforços em oferecer uma mobilidade cada vez mais limpa", destacou Alexandre Aquino, vice-presidente da marca Fiat para a América do Sul.

O lançamento dos primeiros carros híbridos-flex da Fiat ocorre às vésperas do início de um plano de investimentos da Stellantis de R$ 32 bilhões na América do Sul entre 2025 e 2030, sendo R$ 30 bilhões no Brasil. A previsão é de que o grupo lance mais de 40 produtos e oito powertrains ao longo dos próximos anos. (ANSA).

