Feira tem mais de 100 opções de franquia; veja dicas antes de comprar uma

Você sonha em ser dono de uma franquia? Na Expo Franchising ABF Rio, feira do setor, haverá mais de cem opções de marcas. Mas, calma: antes de fechar negócio, veja dicas de especialistas, como pesquisar bem o segmento e levar uma listinha com as marcas que mais te interessam e com as quais você tenha afinidade. Eles também dizem que a feira não é o local para fechar negócio.

Uma feira do setor é um momento propício para você oxigenar ideias. Use esse momento para aumentar suas perspectivas. Na feira, pesquise as oportunidades, mas deixe para fechar o negócio depois, para tomar a decisão com mais calma e com a ideia mais amadurecida. Na feira, há uma diversidade muito grande de marcas, então, aproveite para conhecê-las.

Samuel Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP

O UOL traz também informações de 5 franquias estreantes na feira. A Expo Franchising ABF Rio será realizada de 7 a 9 de novembro, no Riocentro, no Rio. A estimativa da ABF Rio é gerar mais de R$ 100 milhões em negócios.

10 dicas para explorar a feira e escolher uma franquia

1) Entenda como funciona uma franquia no Brasil. Vale pesquisar sobre microfranquia, a origem do sistema de franchising, como está o mercado, os conceitos envolvidos, etc. Isso vai te ajudar a não ficar perdido quando chegar ao evento.

2) Pesquise as marcas participantes. Verifique quais franquias estarão na feira e faça uma pesquisa básica sobre elas. Conheça o histórico da marca, os produtos ou serviços oferecidos, e a reputação no mercado. Visite os sites e as redes sociais das marcas.

"Fora da feira, procure unidades da franquia já em funcionamento e converse com o franqueado da marca. É ele que está na linha de frente do negócio, diferente do vendedor da franquia, que está ali na feira para encantar o cliente e vender uma operação", diz Samuel Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP.

3) Identifique os negócios com os quais você tenha afinidade. "Mesmo em uma franquia, cujo modelo de negócio já é testado, você vai ter todos os problemas do dia a dia de uma gestão. Por isso, se você tem afinidade, fica mais motivado a tocar o negócio", afirma Souza.

É importante que você se sinta alinhado com os valores e a missão da franquia escolhida. Verifique dados, mas também veja se o modelo de negócio combina com seu perfil pessoal e profissional.

Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF Rio

4) Faça uma lista prévia de interesses. Antes de ir à feira, pense em setores que despertam seu interesse, como alimentação, beleza e educação, entre outros. Fazer uma lista com áreas de preferência ajuda a manter o foco e aproveitar melhor o tempo.

5) Converse com franqueadores e tire dúvidas detalhadas. Para Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF Rio, a Expo Franchising ABF Rio é o momento ideal para fazer perguntas diretamente aos franqueadores. "Por isso, aproveite para tirar as dúvidas, inclusive aquelas que ficaram quando você fez a pesquisa prévia sobre a marca. Pergunte sobre investimento, lucro, faturamento, retorno, o dia a dia da operação, enfim, pergunte tudo", diz ele.

6) Avalie tudo o que a marca oferece e as exigências. Verifique qual o tipo de suporte e se há treinamentos para você e sua equipe. "Uma franquia que investe no treinamento dos franqueados tem mais chances de sucesso. Entenda a demanda de tempo e o nível de envolvimento esperado de você. Algumas franquias exigem dedicação integral, enquanto outras são mais flexíveis e podem ser geridas como uma renda passiva", diz Nascimento.

7) Estude a documentação com calma. Caso alguma franquia chame sua atenção, peça uma cópia da COF (Circular de Oferta de Franquia) e leia atentamente todos os detalhes, cláusulas e condições de contrato. "Na feira não se fecha nenhum contrato. O evento será o primeiro contato de muitos até fechar o negócio. Esse documento traz transparência ao relacionamento entre franqueador e franqueado", declara Nascimento.

8) Defina seu orçamento e saiba sobre linhas de crédito. Ter uma ideia clara do quanto você está disposto a investir e se há linhas de crédito disponíveis ajudará a filtrar oportunidades realistas. Algumas franquias podem ter planos de financiamento ou exigir capital próprio inicial. Então, esteja preparado.

"Tenha em mente quanto de capital você está disposto a investir na franquia. Mas lembre-se que você precisará de capital de giro para tocar o negócio. Por isso, não invista todo o seu dinheiro", diz Souza.

9) Faça network. Nascimento diz que a feira do setor é um encontro de relacionamento. Segundo o presidente da ABF Rio, alguns franqueados costumam comparecer a eventos para compartilhar experiências. "Aproveite para conversar e trocar contatos com empreendedores, franqueados, especialistas e outras pessoas que estejam no evento. Com os franqueados, é a melhor hora para conversar com eles para entender melhor o dia a dia da operação e os desafios enfrentados", afirma.

10) Participe das palestras. Durante os três dias de feira, haverá mentorias, palestras e debates envolvendo inovação e empreendedorismo. Aproveite todo o conteúdo. "O segmento de franchising não é complexo, mas ele precisa de muita capacitação e informação para que a pessoa possa ter instrução e fazer a escolha certa da marca", afirma Júlio Monteiro, vice-presidente da ABF Rio.

A ABF tem parceria com o Sebrae para cursos gratuitos. Vale aproveitar essa ferramenta para aprender melhor sobre esse segmento e montar seu plano de negócio.

Confira 5 marcas de franquias estreantes na feira:

1) Credfácil

É uma rede de franquias que atua desde 2004 no ramo de serviços financeiros e seguros. Foi criada em 2004, em Umuarama (PR). Os franqueados atuam como correspondentes bancários de instituições conveniadas. A rede tem 850 unidades em funcionamento.

Tem quatro modelos de negócio: home based, loja premium, container e black. O investimento inicial vai de R$ 26.990 a R$ 170 mil. O faturamento médio mensal varia de R$ 130 mil a R$ 1 milhão.

2) Balcão Urbano

Vending machines da rede Balcão Urbano, marca estreante na feira Imagem: Divulgação

É uma rede de microfranquias de vending machines que alia tecnologia avançada a pontos de venda autônomos. A empresa foi criada em 2022, em São Paulo. A rede tem 141 unidades em operação.

O modelo de franquia é composto por um combo. São quatro máquinas, sendo três refrigeradas e uma de café. O franqueado pode escolher quais produtos colocar nas máquinas: de marcas próprias da rede (Bites & Bebes, de snacks e bebidas, a Farma Express, de itens de higiene pessoal e primeiros socorros, e TendTudo, que traz itens variados) ou de marcas parceiras (como Giuliana Flores, Ambev e Nutty Bavarian, entre outras).

O investimento inicial é a partir de R$ 75 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 20 mil.

3) ASA Açaí

É uma rede de franquias de venda de açaí. Foi criada no Rio, em 2016. Tem hoje quatro unidades em operação, todas na zona sul do Rio.

Os modelos de negócio são quiosque, store in store e padrão. O investimento inicial é a partir de R$ 165 mil, e o faturamento médio mensal vai de R$ 100 mil a R$ 120 mil.

4) Espaço Facial

É uma rede estética fundada no Rio, em 2019. Oferece procedimentos como aplicação de fios de sustentação, fios de PDO, toxina botulínica e preenchimento facial com ácido hialurônico, entre outros. São 34 unidades em operação.

O modelo de negócio é loja. O investimento inicial é de R$ 265 mil, e o lucro médio mensal, de 20% a 30%.

5) Anjos Colchões & Sofás

A empresa foi fundada em 1990, em Capitão Leônidas Marques (PR). Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início à rede de franquias Anjos Colchões & Sofás. Hoje, são 229 unidades em funcionamento.

O modelo de negócio é loja física. O investimento inicial é de R$ 450 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 150 mil.

