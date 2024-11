Exército israelense diz que campanha de vacinação contra pólio em Gaza foi concluída

JERUSALÉM (Reuters) - O exército israelense disse nesta quarta-feira que organizações de auxílio humanitário concluíram a segunda rodada de vacinação contra a poliomielite para crianças em Gaza, administrando mais de 1,1 milhão de vacinas em diferentes áreas do enclave e alcançando 90% de cobertura.

Os limites à área coberta por uma pausa humanitária nos combates, para realização da campanha, significaram que, no norte de Gaza, ela ficou restrita, em grande parte, à região ao redor da Cidade de Gaza, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A campanha contra a pólio começou em 1º de setembro, após a OMS confirmar em agosto que um bebê estava parcialmente paralisado pelo vírus da pólio tipo 2, o primeiro caso desse tipo no território em 25 anos.

De um total de 1.107.541 vacinações para crianças em Gaza, houve 211.170 vacinações no norte de Gaza, 379.361 vacinações na região central e 517.070 vacinações no sul, disseram os militares em um comunicado.

A Cogat, agência militar que lida com assuntos civis palestinos, tem trabalhado com agências internacionais para coordenar a campanha, que exige duas doses de vacina por criança.

Na terça-feira, Rik Peeperkorn, representante da OMS nos Territórios Palestinos, disse que as retiradas em massa de áreas no norte de Gaza, onde o exército israelense está operando há mais de um mês, dificultaram a estimativa do número de crianças que poderiam não ser vacinadas no norte.

A primeira rodada da campanha de vacinação contra a pólio, que começou em 1º de setembro, atingiu sua meta de 90% das crianças com menos de dez anos de idade, de acordo com a ONU.

(Reportagem de James Mackenzie)