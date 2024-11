Em discurso emocionado, Harris reconhece derrota e promete a ajudar Trump na transição de governo

Visivelmente abatida e com a voz embargada, a candidata democrata, Kamala Harris, subiu em um palco instalado na Howard University, em Washington, nesta quarta-feira (6), com uma mensagem apaziguadora. "Devemos aceitar os resultados", defendeu, comprometendo-se a ajudar seu rival, o presidente eleito Donald Trump, na transferência de poder.

Daniella Franco, enviada especial da RFI a Boston

"Hoje mais cedo, falei com o presidente eleito Trump e o parabenizei por sua vitória", declarou a vice-presidente. "Nos engajamos em uma transferência pacífica de poder", reiterou.

Diante de uma multidão de jovens, muitos deles aos prantos, a líder democrata subiu sozinha no palco e agradeceu primeiramente o marido, o advogado Douglas Emhoff, que estava em público com a filha, Ella. Em seguida, Harris agradeceu o presidente Joe Biden, o candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz, sua equipe de campanha e todos os que trabalharam na organização das eleições americanas.

A voz da vice-presidente chegou a falhar diversas vezes durante o discurso devido à emoção. Com uma expressão abatida, Harris também reconheceu que é normal se sentir triste com a derrota. Ao mesmo tempo, convocou seus apoiadores a continuar lutando.

"O resultado dessa eleição não era o que queríamos, não foi para isso que lutamos, não foi para isso que votamos, mas me escutem quando eu digo que a luz da da promessa da América brilhará sempre, desde que nunca desistamos e enquanto continuarmos lutando", disse.

Respeito da democracia

Harris também usou sua fala para evocar o respeito pelos valores democráticos, uma constante em sua campanha. Segundo ela, honrar os resultados das eleições "é o que distingue a democracia da monarquia ou da tirania". "Ao mesmo tempo, no nosso país, devemos lealdade não a um presidente ou a um partido, mas à constituição dos Estados Unidos, e lealdade à nossa consciência e a nosso Deus", acrescentou.

Após uma campanha marcada por violentas trocas de acusações entre ela e Trump, que chegou a classificar de "perigo à democracia americana", Harris usou um tom conciliador, fazendo um apelo em prol da união dos americanos: "há mais coisas que nos unem do que nos separam".

Sobre o temor de seus partidários de um retrocesso nos direitos e nas liberdades com a volta de Trump ao poder, a vice-presidente afirmou estar a par de que "as pessoas sentem que estamos entrando em um período obscuro". "Mas é o seguinte, América: se assim for, vamos encher o céu com a luz de um bilhão de estrelas brilhantes, a luz do otimismo, da fé, da verdade e do serviço", concluiu.