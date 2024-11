Mais altas vêm aí: dólar deverá continuar subindo com vitória de Trump

As políticas protecionistas defendidas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), deverão continuar fazendo o dólar se valorizar ante outras moedas nas próximas semanas, segundo especialistas.

Analistas brasileiros preveem que a divisa norte-americana poderá atingir a maior cotação da história ante o real e até flertar com os R$ 6. Como consequência da alta, o Brasil tende a sofrer com mais inflação e novas altas das taxas de juros para segurar os preços.

O que aconteceu

Política protecionista sugerida por Trump indica dólar mais forte. A análise passa pela ideia do presidente eleito de fechar a economia dos EUA com o aumento de impostos para a importação de diversos bens e serviços. Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, explica que a posição aumentaria o déficit fiscal norte-americano e elevaria as taxas juros dos Estados Unidos.

A eleição de Trump tende a pressionar ainda mais o dólar para cima, com políticas que restringem o comércio e incentivam um dólar forte.

Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos

Por volta das 9h40, o dólar comercial subia 1,53%, vendido a R$ 5,834. O turismo estava cotado a R$ 5,975 na venda.

Cotação do dólar sobre as moedas estrangeiras dispara. O Índice DXY, referência do mercado para a cotação da divisa em relação às moedas internacionais, saltava 1,79% às 8h49 desta quarta-feira (6). "As taxas de juros de longo prazo já estão subindo, fortalecendo o dólar frente a todas as moedas do mundo", explica Conde.

Atual recorde nominal do dólar ante o real foi alcançado na pandemia. A cotação de fechamento de R$ 5,90 da moeda norte-americana foi atingida em 13 de maio de 2020, período que marcava o início da crise sanitária.

Marca de R$ 6 não é descartada pelo mercado financeiro neste ano. Segundo analistas, o patamar ainda depende da correção das incertezas que rondam a economia nacional. "O dólar pode atingir o patamar de R$ 6 até o final de 2024, impulsionado pelas incertezas fiscais no Brasil e a busca por ativos seguros", avalia Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio. "Se o governo brasileiro não melhorar a situação fiscal, o dólar pode chegar a R$ 6", complementa Volnei Eyng, CEO da Multiplike.

Especulações mexerem com o mercado financeiro nos últimos meses. A valorização da moeda norte-americana ocorreu nas últimas semanas, à medida que as pesquisas indicavam a possibilidade de eleição do republicado. Na última sexta-feira (1º), o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,87, segundo maior valor da história.

Movimento de incertezas foi apelidado de "Trump Trade". Os temores consideram, além do plano de governo favorável ao fortalecimento do dólar, a falta de previsibilidade gerada pela condução do republicano.

Ministro da Fazenda reconhece "apreensão" com as propostas de Trump. Para Fernando Haddad, "o dia amanheceu mais tenso no mundo" devido às declarações feitas republicano durante a campanha. Ele, no entanto, diz esperar uma ponderação após o início do mandato presidencial.

As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas e o discurso [de Trump] após os primeiros resultados já é mais moderado do que o da campanha. Nós temos que aguardar e cuidar da nossa casa, para o Brasil ser o menos afetado possível, apesar de qual seja o cenário externo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Dólar alto é o começo de uma tendência de alta para os juros e da inflação. Diante do cenário, as estimativas indicam para uma preocupação maior com a política monetária para conter a inflação. "Se as taxas forem mantidas nos EUA, isso pode limitar a capacidade do Brasil de continuar aumentando a Selic de forma gradual, obrigando uma elevação mais acentuada", analisa Eyng.

Valorização do dólar é sinônimo de preços mais altos no Brasil. A cotação da moeda norte-americana está diretamente relacionada ao preço das commodities, as matérias-primas com cotação internacional. Como consequência da alta do dólar, ficam mais caros produtos como o pão e o macarrão, fabricados a partir do trigo. Também pesa no bolso o encarecimento da gasolina, importada de outros países devido à capacidade de refino insuficiente para atender a demanda nacional pelo combustível.