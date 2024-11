EDP compra 16 usinas solares no Brasil por R$218 mi do Grupo Tangipar

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A elétrica portuguesa EDP comprou 16 empreendimentos de geração solar distribuída por 218 milhões de reais do Grupo Tangipar, em negócio com ativos nos Estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

O acordo, que inclui usinas em operação e outras em construção, deverá adicionar 44,3 MWp em capacidade à EDP após o acordo ser concluído, informou a companhia nesta quarta-feira.

"A geração solar distribuída representa uma enorme oportunidade para acelerar a transição energética em conjunto com os nossos clientes", disse o vice-presidente de Soluções para Clientes da EDP na América do Sul, Carlos Andrade.

Dos ativos comprados, cinco usinas estão concluídas e 11 estão em construção, com previsão de conclusão em 2025, disse a EDP.

A transação ainda aguarda aprovação do Conselho de Administração para Defesa Econômica (Cade).

Assim que o negócio for concluído, as novas usinas se juntam ao portfólio atual da empresa, que contempla hoje 90 usinas solares de geração distribuída no Brasil, com capacidade instalada total de 258 MWp. Desse total, 76 usinas (209 MWp) estão em operação, e 14 usinas (49 MWp) estão em construção ou aguardando energização.

Até 2026, a companhia destacou que prevê atingir capacidade instalada de cerca de 500 MWp, com aportes anuais de aproximadamente 600 milhões de reais.

(Por Marta Nogueira)