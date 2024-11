Dieese: Custo da cesta básica aumenta em 17 capitais em outubro

O valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A maior alta foi em Campo Grande (MS), de 5,1%, a R$ 751,06. A cidade de São Paulo registrou maior custo no conjunto de alimentos, de R$ 805,84, alta mensal de 1,69%.

O custo das cestas aumentou em 12 cidades em comparação com igual mês de 2023. Ao longo do ano os preços médios também aumentaram em 16 capitais.

Campo Grande também se destacou nesses dois comparativos. O custo da cesta básica aumentou 9,97% em relação a igual mês do ano anterior. Na variação de 2024, a alta foi de 7,65%. Em ambos casos, a capital sul-mato-grossense obteve os maiores porcentuais da pesquisa.

Entre os itens que aumentaram na comparação de valores entre outubro e setembro, estão a carne bovina, o óleo de soja, o café em pó, o leite e o tomate. Sendo que os dois primeiros tiveram alta em todas as capitais.

Segundo o Dieese, com base nos valores observados da cesta na Capital paulista, que foram os maiores do levantamento, o salário mínimo para que uma família de 4 pessoas conseguisse arcar com os custos de vida deveria ser de R$ 6.769,87. O valor é 4,79 vezes maior que o remuneração mínima atual de R$ 1.412,00.