Desmatamento na Amazônia brasileira cai para o menor nível desde 2015

BRASÍLIA (Reuters) - O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 30,6% nos 12 meses até julho em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do governo divulgados nesta quarta-feira, a menor área destruída na maior floresta tropical do mundo desde 2015.

Cerca de 6.288 quilômetros quadrados da Amazônia foram destruídos no período, mostraram dados do sistema Prodes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)