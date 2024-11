Desembolsos do BNDES para Amazônia Legal batem R$ 10,4 bi em 2024 até setembro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 10,4 bilhões de janeiro a setembro deste ano para projetos na Amazônia Legal, o que representa um crescimento de 83% em relação a igual período de 2022, informou o banco nesta quarta-feira, 6. Na comparação com os três primeiros trimestres do ano passado, o aumento foi de 43,9%.

"A Amazônia é um grau a mais ou a menos na temperatura do planeta. Por isso, o BNDES tem feito um enorme esforço para alavancar projetos sustentáveis na região, procurando gerar mais empregos de qualidade e renda para as cerca de 28 milhões de pessoas que vivem naquele território", explicou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Já as contratações do Banco na região somaram R$ 13,2 bilhões, o que corresponde a uma expansão de 58% sobre o resultado dos nove primeiros meses de 2022.

Em relação ao acumulado de janeiro a setembro de 2023, o crescimento foi de 30,8%.

O Banco já contratou este ano R$ 438 milhões com entes públicos na região da Amazônia Legal. É o maior valor registrado nos últimos 10 anos.