Corpo de Liam Payne pode deixar Argentina rumo à Inglaterra nas próximas horas

Três semanas depois da morte de Liam Payne, em Buenos Aires, o processo para a repatriação entrou na reta final, levando o pai do cantor, Geoff Payne, a despedir-se do memorial com as homenagens dos fãs argentinos. Em paralelo, a Polícia fez uma operação de busca e apreensão em busca de pistas sobre quem forneceu as drogas a Liam Payne, que morreu após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado na capital argentina.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

A repatriação deve acontecer entre esta quarta-feira (6) e a próxima sexta-feira (8). O corpo do ex-integrante do grupo One Direction será levado no voo 248 da companhia British Airways que diariamente, às 13h35, faz a rota Buenos Aires-Londres. O funeral de Liam Payne será celebrado na catedral Saint-Paul de Wolverhampton, cidade natal do cantor.

As autoridades judiciais e policiais da Argentina, em coordenação com as autoridades consulares da Embaixada britânica, ainda definem os últimos detalhes o plano de repatriação que pode ser realizado a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio.

O translado fúnebre até o Aeroporto deve ser feito o mais discretamente possível, seguindo a mesma estratégia usada na madrugada de sábado passado (2), quando o corpo saiu do necrotério em direção ao cemitério britânico de Buenos Aires. A transferência aconteceu sem que os fãs fossem informados e sem que pudessem, devido ao horário, acompanhar a saída, muito menos o deslocamento.

Na capela do cemitério, o corpo foi embalsamado, cumprindo um requisito obrigatório para a repatriação. O processo de preservação também auxilia em casos de um funeral realizado tanto tempo depois da morte.

Embalsamento pronto

Na tarde de terça-feira (5), o pai de Liam, Geoff Payne, visitou a capela do cemitério britânico para constatar o fim do processo de embalsamento. Logo depois, foi até o hotel CasaSur, no bairro de Palermo, onde o filho de 31 anos caiu do terceiro andar na quarta-feira 16 de outubro, há exatamente três semanas.

Geoff Payne cumpriu um ritual de despedida, evidenciando que a partida de Buenos Aires seria iminente. Antes de entrar no hotel, o pai visitou o memorial improvisado que as fãs ergueram em frente ao hotel.

Emocionado, Geoff observou as fotografias do filho, leu mensagens de carinho, tocou em algumas homenagens num movimento de carícia e, entre flores e cartas, acendeu uma vela que duas fãs presentes no local lhe deram.

Os seguranças, num raro instante de exceção, permitiram a aproximação e as duas fãs abraçaram o pai, criando um momento único que simbolizou a fusão entre a família e os fãs numa mesma dor.

O pai já tinha visitado o memorial no dia 18 de outubro, quando chegou a Buenos Aires, dois dias depois da morte do filho. Na ocasião, no entanto, os fãs foram mantidos a distância.

Após a despedida das homenagens, o país entrou no hotel e foi até o pátio onde o filho perdeu a vida. Ela já havia visitado o local em 18 de outubro, mas desta vez, o gesto tinha um caráter de despedida.

Novas batidas policiais

Coincidentemente, por ordem da Promotoria, a Polícia da Cidade de Buenos Aires fez uma operação de busca e apreensão em quatro endereços, sendo um deles, novamente, o próprio hotel.

Os outros três foram as casas de dois funcionários do hotel e de um suposto amigo de Liam Payne. Os três são investigados por facilitação do acesso a entorpecentes. Na Argentina, o consumo de drogas não é crime, mas o fornecimento, sim.

Os dois funcionários aparecem em atitudes suspeitas nos vídeos registrados pelas câmeras do hotel. Um dos funcionários, um jovem de 20 anos, já foi demitido pela empresa. A suspeita sobre o suposto amigo do cantor é consequência das investigações no celular de Liam Payne.

Segundo a Promotoria, "tudo indica que Liam Payne teve um surto por abuso de substâncias" que o levou a cair "semiconsciente ou inconsciente" de uma altura aproximadamente de 14 metros, sofrendo 25 lesões que provocaram hemorragia interna e externa.

No quarto número 10 do terceiro andar foram encontrados indícios de consumo de álcool e de drogas.

Os resultados finais da autópsia e dos exames toxicológicos, histopatológicos e bioquímicos ainda não foram divulgados. As análises vão revelar não apenas as drogas presentes no organismo, mas as quantidades consumidas.