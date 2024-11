Comitiva do Brasil Export discute acordo na Itália para Guarujá

NÁPOLES, 6 NOV (ANSA) - Uma delegação do Brasil Export, fórum nacional de logística, infraestrutura e transportes, discutiu nesta quarta-feira (6) em Nápoles, sul da Itália, uma parceria entre a capital da Campânia e a cidade paulista do Guarujá.

O encontro entre empresários e membros de instituições brasileiras e italianas teve como objetivo o fortalecimento do intercâmbio econômico entre os dois países tanto para exportação quanto para a valorização mútua das diversas excelências nos campos cultural e empresarial.

Dentre as autoridades que receberam a comitiva do Brasil estavam Chiara Marciani, secretária municipal do Trabalho e Juventude, Gennaro Demetrio Paipais, secretário municipal para a Internacionalização, e o cônsul do Brasil em Nápoles, Mario Luiz Piccaglia de Menezes. (ANSA).

