Com problemas de produção, Toyota registra primeira queda no lucro em 2 anos

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota Motor divulgou nesta quarta-feira sua primeira queda de lucro trimestral em dois anos, já que suas vendas mais fracas e problemas de produção em dois mercados cruciais -- Japão e Estados Unidos -- interromperam os recentes recordes da montadora japonesa.

A montadora que mais vende no mundo vinha registrando lucro recorde até o início deste ano, com seu forte foco em modelos híbridos ajudando-a a se beneficiar do crescente interesse dos consumidores por veículos mais acessíveis em comparação com os elétricos movidos a bateria, mais caros, em meio à alta da inflação.

Mas os problemas de qualidade em sua unidade de caminhões e ônibus, a Hino Motors, a forte concorrência das marcas chinesas no maior mercado automotivo do mundo e a suspensão da produção de dois modelos nos EUA, agora resolvida, começaram a desacelerar o ritmo de vendas nos últimos meses.

A Toyota se comprometeu a reduzir incentivos e melhorar a produção no segundo semestre de seu ano fiscal, que termina em março de 2025, à medida que revisa questões relacionadas à certificação e à qualidade.

"Nossa fábrica de Indiana, nos Estados Unidos, que havia interrompido parcialmente as operações, também foi reativada no mês passado e, no segundo semestre deste ano fiscal, esperamos retornar a um ritmo de produção global anual de 10 milhões de unidades", disse o diretor financeiro da Toyota, Yoichi Miyazaki, em uma declaração de resultados.

Refletindo a produção mais fraca no primeiro semestre, a Toyota revisou na quarta-feira para baixo sua meta de produção de veículos para o atual ano fiscal em 1%, para 10,85 milhões de unidades, ou 240 mil a menos do que no ano anterior.

O lucro operacional da Toyota para os três meses até o final de setembro foi de 1,16 trilhão de ienes (7,55 bilhões de dólares), uma queda de 20% em relação aos 1,44 trilhão de ienes do ano anterior e, em grande parte, em linha com a estimativa média de lucro de 1,2 trilhão de ienes de nove analistas consultados pela LSEG.

A empresa manteve sua previsão de lucro para o ano corrente em 4,3 trilhões de ienes.

CONCORRÊNCIA CHINESA

O lucro operacional na América do Norte, que inclui o mercado dos EUA, foi atingido por uma deterioração no volume de vendas e custos de mão de obra mais altos, enquanto o lucro no Japão, mercado mais lucrativo para a Toyota, caiu 28% devido à queda nas vendas de veículos.

O lucro operacional na China caiu durante o primeiro semestre do ano fiscal, principalmente devido aos custos de marketing mais altos, já que a empresa está tentando superar a forte concorrência de preços contra as marcas chinesas.

Os híbridos foram responsáveis por mais de dois quintos do total das vendas globais da Toyota e de seus carros da marca Lexus entre julho e setembro, em comparação com um terço no mesmo período do ano passado.

Mais cedo na quarta-feira, a Honda Motor 7267.T, rival japonesa de menor porte da Toyota, divulgou uma queda surpreendente de 15% no lucro operacional do segundo trimestre devido a uma forte queda nas vendas na China, fazendo com que as ações da segunda maior montadora do Japão caíssem 5%.

As ações da Toyota subiram 1,7% após os resultados, ficando atrás de um aumento de 2,6% no mercado mais amplo N225.

(Reportagem de Daniel Leussink)