Chuvas intensas devem voltar a atingir SP e outros 14 Estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuvas intensas que devem atingir cidades de 15 Estados brasileiros, incluindo São Paulo, até a quinta-feira, 7. Em algumas localidades o aviso está mantido até esta quarta-feira, 6, podendo ser atualizado.

Conforme o instituto, há Estados que estão com alerta amarelo e também laranja para o risco de intensas precipitações.

Alerta laranja (perigo)

Há possibilidade de chuva entre 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. O aviso é válido até a manhã desta quarta-feira, 6, podendo ser atualizado.

- Mato Grosso

- Pará

- Mato Grosso do Sul

- Maranhão

- Tocantins

- Goiás

- Minas Gerais

- São Paulo

Alerta amarelo (perigo potencial)

Há risco de chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos com velocidade de 40 a 60 km/h. Inmet emite alerta válido até quinta-feira.

- Amazonas

- Rondônia

- Pará

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Goiás

- Tocantins

- Maranhão

- Piauí

- Bahia

- Minas Gerais

- São Paulo

- Paraná

- Rio de Janeiro

- Espírito Santo

O Estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, principalmente a partir de quinta-feira, com uma nova frente fria que vai chegar ao litoral paulista, que aumenta ainda mais o risco de tempestades e de alagamentos na Grande São Paulo e também no interior e no litoral nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, apesar de maiores períodos de sol, as pancadas de chuva não darão trégua. "O ar fica mais quente e abafado e isso vai aumentar o risco de temporais durante a tarde e também na noite desta quarta-feira. A chuva pode voltar a cair forte em todas as regiões do Estado paulista", projeta a Climatempo.

Para a cidade de São Paulo, a previsão indica novamente uma tarde abafada com previsão de chuva à tarde e à noite desta quarta-feira. Há risco de precipitação de moderada a forte intensidade em todos os municípios da Grande São Paulo, com potencial para alagamentos. É preciso ter atenção a possíveis deslizamentos de terra.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os próximos dias seguem com tempo abafado e novas pancadas de chuva, em especial no período da tarde.

Para o fim de semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas.

Conforme a Meteoblue, no fim de semana, as temperaturas permanecem mais baixas, com máxima na casa dos 20ºC.

Veja a previsão para os próximos dias na capital paulista:

- Quarta: entre 20ºC e 27ºC;

- Quinta: entre 21ºC e 26ºC;

- Sexta: entre 20ºC e 23ºC;

- Sábado: entre 16ºC e 19ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 21ºC.